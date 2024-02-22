الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ماذا يقدم كريم عبدالعزيز في مسلسل "الحشاشين"؟

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

 يجسد الفنان كريم عبدالعزيز مسلسل جديد" الحشاشين" في مسلسلات رمضان 2024 الذي يجسد به دور حسن الصباح رئيس الطائفة الشهير بالتقل والاغتيالات لنشر دعوتة بشكل كبير في بلاد الإسلام ويخوض صراعات كثيرة في أحداث المسلسل لمناقشة من هم الحشاشين وكيفوا نشروا دعوتهم.

قصة مسلسل الحشاشين

 يناقش مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز طائفة الحشاشون وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

ويناقش المسلسل كيف أنفصلت طائفة الحشاشين عن العبيديين الفاطميين في أواخر القرن الخامس هجري بالحادي عشر ميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وفي الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران، وأسس الطائفة الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة آلموت في فارس مركزًا لنشر دعوته.  

وبعدها غادر حسن الصباح القاهرة نتيجة خلافات سياسية، ليبدأ رحلته في نشر تعاليم العقيدة الإسماعيلية، وكانت جهوده على أقصى الشمال الفارسي، وبالتحديد على الهضبة المعروفة بإقليم الديلم واستطاع أن يكسب الكثير من الأنصار في تلك المنطقة.

ولم يكن حسن الصباح مشغولًا فقط بكسب الأنصار لقضيته، وإنما كان مشغولًا أيضًا بإيجاد قاعدة لنشر العقيدة الإسماعيلية في كل البلاد للابتعاد عن خطر السلاجقة حيث فضل معقلًا نائيًا ومنيعًا وملاذًا آمنًا للإسماعيليين، فوقع اختياره على قلعة الموت.

ونجح حسن الصباح في نشر الدعوة في منطقة رودبار المجاورة لقلعة ألموت وحققت نجاحًا، وكانت المناطق الجبلية ذات ميزة واضحة للتوسع الإسماعيلي. 

كان الحشاشون في سورية قد شاركوا غيرهم من المسلمين في التصدي للتهديد المغولي، وحاولوا كسب ثقة المماليك  الظاهر بيبرس بارسال السفارات والهدايا ولم يبد بيبرس في بداية الامر عداء نحوهم، وبعدها قضي بيبرس علي طائفة الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، محمد سليمان، عمر الشناوي، نور إيهاب ونيقولا معوض ومن تأليف الكتاب الكبير عبدالرحيم كمال الذي يمتعنا بكتباته العظيمة.

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