مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل الكبير اوي 8 لـ"احمد مكي"

على مدار السنوات الماضية، استطاع مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2024، تحقيق نجاح كبير بسبب تعلق الجمهور بالسلسلة منذ الجزء الأول.

ووصل مسلسل الكبير أوي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 الحالي إلى الجزء الثامن، وينتظر متابعو السلسلة عرضه خلال رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تغيرات عدة يشهدها الجزء الثامن والأخير من مسلسل الكبير اوى، لا سيما في المحتوى الدرامي، إذ تم تمت الاستعانة بعدد من الكتاب الجدد وهم أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، حيث يشاركون في كتابة عدد من حلقات المسلسل تحت إشراف النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي.

كما أن أحداث الجزء الثامن ستكون مختلفة عن باقي الأجزاء السابقة، إذ يتناول العمل العديد من الاسكتشات الكوميدية التي تجذب المشاهدين.

وخلال المسلسل يعيش الكبير أحمد مكي في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، وكما أن مربوحة تصبح حامل والتي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد.

أما عن أحداث المسلسل تحتفل قرية المزاريطة بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج ستاند آب كوميدي،

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

كان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في الموسم الحالي عدد من الكتاب الجدد.

وكان النجم أحمد مكي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية من خلال 7 أجزاء من مسلسل الكبير أوي بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، وكان الموسم الأخير (السابع) عُرض على شاشة قناة أون ومنصة "واتش ات" خلال الموسم الرمضاني الماضي.