الخميس 22 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024

كواليس مسلسل صيد العقارب.. منال سلامة بالحجاب وأحمد ماهر بالصعيدي

منال سلامة
منال سلامة

نشرت قناة "dmc"، صور جديدة من كواليس مسلسل صيد العقارب المقرر طرحه في رمضان 2024، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 كواليس مسلسل صيد العقارب

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واظهرت الصور التي نشرتها القناة العديد من التفاصيل الخاصة بالمسلسل الجديد المكون من 30 حلقة، حيث ظهرت بطلة العمل غادة عبدالرازق وهي بصحبة ابطال العمل الذين يقدمون اشكالا درامية جديدة فظهرت منال سلامة بالحجاب واحمد ماهر بالزي الصعيدي.

أحداث صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حوّل الفنانة غادة عبد الرازق التي تحاول الانتقام من عائلة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا" ووالده الفنان رياض الخولي، بعدما كانوا سبب في قتل شقيقها الذي من المقرر أن يجسد دوره الفنان محمد علي رزق، ضمن أحداث العمل الفني "صيد العقارب"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال صيد العقارب

العمل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة سيمون، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، كل هؤلاء يتلقون تحت قيادة المخرج أحمد حسن الشهير بـ"ميشو"، ومن تأليف باهر دويدار.

 كواليس مسلسل صيد العقارب
 كواليس مسلسل صيد العقارب
 كواليس مسلسل صيد العقارب
 كواليس مسلسل صيد العقارب
 كواليس مسلسل صيد العقارب
 كواليس مسلسل صيد العقارب
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