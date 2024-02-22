الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| على ماذا تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب"؟

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

اتسم البرومو الخاص بمسلسل “صيد العقارب” بالتشويق والإثارة، والذي ستخوض من خلاله الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن سباق مسلسلات رمضان 2024، ومن المقرر أن تدور قصته حوّل الأقارب، بالإضافة إلى التجارة في سم العقارب الذي يٌستخلص لعلاج البعض، بمزيج من الأحداث المشوّقة.

 

مسلسل صيد العقارب

الجمهور ينتظر مسلسل "صيد العقارب" بشكل كبير خاصًة أن بطلته الفنانة غادة عبد الرازق، وهي النجمة المفضلة لدي الكثيرون من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، والتي ستظهر في شخصية "علياء" والتي ستكون تاجرة في سم العقارب، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بسبب قتل عائلة زوجها لشقيقها، لتصاعد الأحداث.

 

وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" التفاصيل الكاملة عن مسلسل "صيد العقارب"، الذي من المقرر أن يخوض الماراثون الرمضاني ويعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حوّل الفنانة غادة عبد الرازق التي تحاول الانتقام من عائلة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا" ووالده الفنان رياض الخولي، بعدما كانوا سبب في قتل شقيقها الذي من المقرر أن يجسد دوره الفنان محمد علي رزق، ضمن أحداث العمل الفني "صيد العقارب"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

تتحوّل الحياة بين عائلة الفنان أحمد ماهر والفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية الغول، ليصبحا أشد الأعداء لبعضهما البعض بعدما ربطت بينهم صداقة دامت لـ 50 عاما، ليتحول الأمر إلى بحور من الدماء انتقامًا لشقيق غادة عبد الرازق ضمن أحداث المسلسل.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

تلعب الشخصية الرئيسية في مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها البطولة كل من الفنانة سيمون، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، كل هؤلاء يتلقون تحت قيادة المخرج أحمد حسن الشهير بـ"ميشو"، ومن تأليف باهر دويدار.

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