أبطال مسلسل "صيد العقارب": غامض ومشوق.. ويحمل أبعادًا ثقافية وإنسانية

تنافس النجمة غادة عبدالرازق فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل بمسلسل «صيد العقارب»، فى عمل يحمل حبكة درامية قائمة على الإثارة والتشويق، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم: رياض الخولى وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر وجمال يوسف وأحمد جمال سعيد ومحمد على رزق، ونخبة من النجوم، إخراج أحمد حسن، وإنتاج «فينومينا»، وتأليف باهر دويدار. وتدور قصة «صيد العقارب» فى إطار اجتماعى، وهى من نوعية الأعمال الدرامية التى تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها فى متابعتها ومشاهدتها. «الدستور» تواصلت مع عدد من أبطال وصنّاع المسلسل، للحديث عن كواليس العمل وتفاصيل الشخصيات وغيرها.

غادة عبدالرازق صعيدية تتاجر فى «السم»

تجسد غادة عبدالرازق شخصية «عايدة»، وهى تاجرة فى «سم العقارب»، وتتسبب عائلة زوجها فى وفاة شقيقها، ما يجعلها تسعى للانتقام منها على طريقتها الخاصة.

وقالت مصادر من داخل العمل الفنى إن «غادة» تجسد شخصية سيدة من أصول صعيدية، إلا أنها تربت فى القاهرة، وتزوجت من الشخصية التى يجسدها الفنان محمد علاء الشهير بـ«جاميكا»، بعدما ربطت بينهما علاقة حب فى ظل تقارب العائلتين وصداقة الوالدين على مدار فترة وصلت لـ٥٠ عامًا.

سيمون:شخصيتى مختلفة.. والعمل عن كيفية «أخذ الحقوق»

تؤدى الفنانة سيمون دورًا مهمًا فى المسلسل تعود به إلى عالم الدراما من جديد، بعد غياب دام لأكثر من ٤ سنوات.

وكشفت عن أنها ستجسد زوجة الشخصية التى يؤديها الفنان رياض الخولى ضمن الأحداث، وهى شخصية مختلفة وغير نمطية، و«هذا ما أحب أن أظهره للجمهور، وهو اختلاف الشخصيات التى ألعبها، وهذا السبب وراء وجودى بشكل قليل فى الدراما».

وقالت «سيمون»: «لقائى مع غادة عبدالرازق فى المسلسل أعتبره حضورًا مؤجلًا من سنوات طويلة، ولى الشرف إنى هشتغل معاها»، مضيفة: «غادة عبدالرازق ليست مجرد ممثلة، ولكنها حالة فنية خاصة، ومتنوعة، كما أن العمل من تأليف باهر دويدار والمخرج أحمد حسن، وهو أمر مميز جدًا».

ولفتت إلى أن الدور الذى تؤديه يمتاز بالتنوع والاختلاف عن سابق الأدوار التى أدتها، وهذا ما دفعها إلى قبول العمل، والعودة إلى عالم الدراما من جديد، موضحة: «المسلسل يحتوى على أجيال مختلفة من الممثلين».

وتحدثت عن فكرة العمل، قائلة: «على الرغم من أن العقارب بها سم قاتل، إلا أنها يمكن أن يستخلص منها الدواء أيضًا، وفكرة المسلسل تدور حول كيفية أخذ الحقوق، والمسلسل له أبعاد ثقافية وإنسانية عظيمة وبه رسالة قوية لأخذ الحق».

محمد على رزق: «أنا والمخرج فاهمين دماغ بعض»

تحدث الفنان محمد على رزق عن دوره ضمن أحداث مسلسل «صيد العقارب» قائلًا: «أجسد شخصية مصطفى، شقيق الفنانة غادة عبدالرازق، وهذه الشخصية ستكون مفاجأة للجمهور».

وأضاف «رزق»: «أحببت العمل أمام الفنانة غادة عبدالرازق، علمتنى الكثير، كما أن التعاون مع المخرج أحمد حسن لم يكن الأول، وبيننا تناغم كبير.. فاهمين دماغ بعض. وهذا ساعد على تذليل الكثير من العقبات».

وأكد أن «الجمهور سيجد اختلافًا كبيرًا فى الشخصية التى ألعبها ضمن أحداث المسلسل، وهذا بدأت تظهر ملامحه من خلال البوستر الذى طرحته الشركة المنتجة، وهو شخص فى يديه سبحة».

وتمنى أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، مشددًا على أن العمل غنى بالتفاصيل ويشارك به نجوم كبار.

كريم محجوب: ضابط شرطة.. وهمزة وصل بين عائلتين متصارعتين

كشف الفنان كريم محجوب عن أن المخرج أحمد حسن هو من رشحه للمشاركة ضمن أبطال مسلسل «صيد العقارب»، وقال: «هذه المرة ستكون هى الثالثة التى أتعاون فيها مع مخرج العمل أحمد حسن، بعدما عملت معه فى (إلا أنا) ومسلسل (حكاية كل بيت)».

وأضاف: «شاركت فى العمل الفنى بعدما قرأت السيناريو، ورأيت أن شخصيتى ستكون مختلفة ومميزة فى الخط الدرامى للمسلسل، وهذا ما جعلنى أوافق دون تردد، كما أن هذه المرة سأتعاون مجددًا مع الفنانة غادة عبدالرازق، التى أعتبرها (وش الخير عليا)»، مضيفًا: «أحب العمل مع الفنانة غادة عبدالرازق، وأحب أعمالها القوية، كما أن دراما العمل استفزتنى للمشاركة».

وعن تفاصيل شخصيته، قال: «أجسد شخصية ضابط شرطة، من عائلة العطار، ضمن عائلات المسلسل، وأنا صديق للعائلتين وتربطنى علاقة شخصية بشخصيات المسلسل».

وتابع: «هو متربى معاهم وصديقهم وصديق العائلة وبناء على تاريخه معاهم تكون لديه دراية بالشخصيات وأبعادها ويعلم جيدًا ما يمكن أن يفعله كل فرد، هو نقطة وصل بين العائلتين فى الصراع الذى بينهم، والمسلسل مليان أحداث».

أحمد جمال سعيد: أصنع «بلوت تويست» خلال أحداث العمل

أعرب الفنان أحمد جمال سعيد عن سعادته بالدور، حيث أشار إلى أنه تحمس له بمجرد أن رشحه المخرج أحمد حسن، والشركة المنتجة.

وقال «سعيد»: «تعاونت فى الماضى مع المؤلف الكبير باهر دويدار والمخرج أحمد حسن والفنانة غادة عبدالرازق، واجتماع هذه الأسماء كافٍ لتشجيعى وجعلى أوافق فورًا على المشاركة دون تردد».

وأضاف: «كنت أتمنى التعاون مع الفنانة غادة عبدالرازق من جديد، فقد عملت معها سابقًا عندما كنت صغيرًا فى مسلسل (حسنات وحمام التلات)، وكنت أحلم بالعمل معها مجددًا، هى ممثلة مفضلة بالنسبة لى، وأحمل لها مودة كبيرة على المستوى الشخصى، وأعتبر أننى فائز بالتعاون معها، وهذا التعاون سيدفعنى للتطور وسيضيف لخبرتى».

وعن شخصيته، قال: «أجسد شخصية معتز.. هذا ما أستطيع الحديث عنه فى الوقت الحالى، وهى شخصية معقدة وفكرتها مميزة ومختلفة، وأحببتها جدًا، وستصنع بلوت تويست، أى مفاجأة فى الحبكة، بالمسلسل».

وعن تعاونه مع المخرج أحمد حسن، أضاف: «هو رجل عظيم، وبينى وبين فريق عمله تناغم كبير، جعل الكواليس لطيفة».

جمال يوسف: أعمل حارس فيلا.. ودورى محورى

عبّر الفنان جمال يوسف عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «صيد العقارب»، عبر تجسيد شخصية جديدة رشحه لها المخرج أحمد حسن، الذى تعاون معه فى أكثر من عمل فنى سابق.

وقال «يوسف»: «أجسد شخصية محورية ورئيسية ضمن أحداث المسلسل، الاسم متولى، والعمل حارس فيلا أحمد ماهر، ضمن أحداث المسلسل، ولى علاقة وطيدة معه ويربطنى به الكثير من التفاصيل». وأضاف: «حقيقى مبسوط جدًا، وأحلى كاست، وكلنا إخوات وبينا عشرة عمر»، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب ورضا الجمهور.

المخرج أحمد حسن: التصوير 10 ساعات يوميًا وهناك مشاهد «ع الصحراوى»

يستمر المخرج أحمد حسن، الشهير بـ«ميشو»، فى تصوير مشاهد مسلسل «صيد العقارب» بمختلف المناطق فى مصر، وقال: «صورنا فى لوكيشنات كتيرة ومختلفة».

وأوضح «ميشو»: «صورنا مشاهد فى طريق الإسكندرية الصحراوى، وفى مصر الجديدة، فضلًا عن المشاهد الداخلية»، لافتًا إلى أنهم يصورون فى اليوم ما بين ٨ و١٠ ساعات.

وأكد أنه حريص هو وفريق العمل على تقديم مسلسل متميز، متمنيًا أن يرى ثمرة الاجتهاد فى العمل على مدار شهور من التحضيرات واختيار أماكن التصوير.

أحمد ماهر:أتحدث اللهجة الصعيدية.. وأخوض صراعًا دمويًا مع رياض الخولى

يجسد الفنان أحمد ماهر شخصية والد بطلة العمل، وقال: «من الطريف أننى الشخصية الصعيدية الوحيدة فى المسلسل، ومن المتوقع أن يكون قد تم اختيارى من الشركة المنتجة للعمل الفنى بسبب إتقانى شخصية الصعيدى، كما أن المخرج مطمئن إلى أننى سأقدم الشخصية بالطريقة التى يحلم بها».

وأضاف: «أنا رجل أعمال بشتغل فى التجارة والمقاولات، ولدىّ أسرة عظيمة جدًا، وعندى مجموعة من الأبناء والأحفاد، وبعد ما جوزت ولادى أعيش فرحة الأحفاد، وعلى الجانب الآخر لدىّ صديق عمر على مدار ٥٠ عامًا اسمه إسماعيل، يجسد دوره الفنان رياض الخولى، بنعيش حياة هنا وسعادة، إلى أن تأتى لحظة تنقلب فيها الأشياء وتتبدل الأحوال لتختفى أمارات وشمائل هذه الصداقة، وينشب نزاع دموى بين العائلتين نتيجة مقتل أحد أولادى».

وعن تعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة «فينومينا»، قال: «هذه هى المرة الأولى التى أعمل فيها معهما، والخدمات الإنتاجية متوافرة بشكل رائع والإجراءات والتحضير للتصوير وأماكن اللوكيشن كلها أشياء تم توفيرها بشكل جيد، كما أنهما ذللتا كل الصعوبات والتحديات التى واجهتنا».