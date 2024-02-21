الأربعاء 21 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024|أحمد ماهر لـ"الدستور": أنا الوحيد الذى أتحدث «الصعيدية» فى «صيد العقارب»

الفنان أحمد ماهر
الفنان أحمد ماهر

يواصل  الفنان القدير أحمد ماهر تصوير مشاهده من مسلسل "صيد العقارب"، في عدد مختلف من الأماكن بربوع مصر، ويجسد فيها شخصية والد الفنانة غادة عبدالرازق ضمن أحداث العمل الفني الذي سيشارك فيه بالسباق الرمضاني ٢٠٢٤.

مسلسل صيد العقارب رمضان 2024

وقال الفنان أحمد ماهر: "من الطريف أنني الشخصية الصعيدية الوحيدة في مسلسل صيد العقارب، ومن المتوقع أن يكون تم اختياري من الشركة المنتجة للعمل الفني بسبب إتقاني لشخصية الصعيدي، كما أن المخرج مطمئن بأنني سأقدم الشخصية بالطريقة التي يحلمون بها".


وعن شخصيته، تابع ماهر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "رجل أعمال بشتغل في التجارة والمقاولات ولدي أسرة عظيمة جدًا، عندي مجموعة من الأبناء والأحفاد، بعد ما جوزت ولادي أعيش فرحة الأحفاد".

 واستطرد: "على الجانب الآخر لديّ صديق عمر منذ 50 عامًا اسمه إسماعيل يجسد دوره الفنان رياض الخولي، نعيش حياة سعيدة إلى أن تأتي لحظة تنقلب فيها الأشياء وتتبدل الأحوال لتختفي أمارات وشمائل هذه الصداقة وينشب نزاع دموي بين العائلتين نتيجة مقتل أحد أولادي".

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مسلسلات رمضان2024


وعن تعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة فينومينا، قال: "هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها مع شركة الإنتاج والخدمات الإنتاجية متوفرة بشكل رائع والإجراءات والتحضير للتصوير وأماكن اللوكيشن كلها أشياء تم توفيرها بشكل رائع، كما أنهم ذللوا كل الصعوبات والتحديات التي واجهتنا".
 

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في العمل النجوم: "محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري"، ومن إخراج أحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، وينتمي إلى دراما التشويق.

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