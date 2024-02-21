الأربعاء 21 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024|سيمون تكشف لـ"الدستور" تفاصل شخصيتها فى "صيد العقارب"

الفنانة سيمون
الفنانة سيمون

تعود الفنانة سيمون إلى عالم الدراما من جديد من خلال دورها الذي ستجسده  في مسلسل "صيد العقارب" مع الفنانة غادة عبدالرازق والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤، بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، قائلة: لقائي مع غادة عبد الرازق في مسلسل "صيد العقارب"، هو حضور مؤجل منذ سنوات طويلة وليا الشرف إني هشتغل معاها.


وتابعت الفنانة القديرة سيمون، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الفنانة غادة عبدالرازق ليست مجرد ممثلة، لكنها حالة فنية خاصة، ومتنوعة، كما أن العمل من تأليف باهر دويدار والمخرج أحمد حسن، بالإضافة إلى تنوع الدور واختلافه عن سابق الأدوار، وهذا ما دفعني لقبول العمل والعودة إلى عالم الدراما من جديد وهو أن المسلسل به أجيال مختلفة".

 

مسلسلات رمضان 2024


وأضافت: "على الرغم من أن العقارب بها سم قاتل، إلا أنه يمكن أن يستخلص منها الدواء أيضًا، وفكرة المسلسل دائرة حول كيفية أخذ الحقوق، والمسلسل له أبعاد ثقافية وإنسانية عظيمة وبه رسالة قوية لأخذ الحق".


وعن تفاصيل شخصيتها، أكدت أنها ستكون زوجة الفنان رياض الخولي، وهي شخصية مختلفة وغير نمطية وهذا ما أحب أن أظهره للجمهور. وهو اختلاف الشخصيات التي ألعبها، وهذا السبب وراء وجودي بشكل قليل في الدراما.
 

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أبطال مسلسل صيد العقارب

بجانب النجمة غادة عبدالرازق يشارك في العمل النجوم: "محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري"، ومن إخراج أحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، وينتمي إلى دراما التشويق.

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