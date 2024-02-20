مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "صيد العقارب" لغادة عبدالرازق وأحمد ماهر

ينتظر متابعو الدراما المصرية سواء من الجماهير المصرية والعربية عرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر غادة عبدالرازق خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما، ويعد ظهور الفنانة سيمون في المسلسل خاص إذ أنها غابت فترة طويلة عن الدراما المصرية.

ويجسد النجم أحمد ماهر دور والد الفنانة غادة عبدالرازق، ويكون ظهوره خاص إذ يجسد خلال أحداث صيد العقارب شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، ويجسد دور الرجل الشرقي الصعيدي الذي يظل متمسكًا بالعادات طوال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

بجانب النجمة غادة عبدالرازق يشارك في العمل النجوم: «محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري».

أخرج مسلسل صيد العقارب المخرج الكبيرأحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، وينتمي إلى دراما التشويق.

ومسلسل "صيد العقارب" من أحدث الأعمال الدرامية المصرية التي تدخل منافسة قوية، التي تعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم.