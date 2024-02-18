الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز

فن

رمضان 2024.. تاريخ أحمد ماهر في الأعمال الصعيدية قبل "صيد العقارب"

أحمد ماهر
أحمد ماهر

اشتهر الفنان القدير أحمد ماهر في الدراما التلفزيونية بالأدوار الصعيدية والتي تألق فيها بشكل كبير على مدار سنوات وخلال الموسم الرمضاني 2024 يهل علينا الفنان الكبير من جديد في دور صعيدي وذلك في مسلسل صيد العقارب مع الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب

وظهر أحمد ماهر على بوستر “صيد العقارب” وهو يرتدي زيًا صعيديًا حيث يقدم خلال المسلسل شخصية والد بطلة العمل غادة عبد الرازق وهما من أصول صعيدية، لكنهما يعيشان في القاهرة حيث يظهر بلهجته وأصوله الصعيدية، خاصة أنه متشدد ويتمسك بعادات وتقاليد الجنوب، كما أن المسلسل يناقش قضية الميراث والثأر ونظرة المجتمع الصعيدي للمرأة المختلفة عن الرجل.

وللفنان أحمد ماهر تاريخ طويل في الأعمال الصعيدية قبل “صيد العقارب” وهو ما سوف نسرده في السطور التالية.

الأدوار الصعيدية للفنان أحمد ماهر

في رمضان 2023 شارك أحمد ماهر في مسلسل بابا المجال مع مصطفى شعبان والمداح.. أسطورة العشق مع الفنان حمادة هلال وكل منهما جسد شخصية صعيدية.

في بدايات الفنان أحمد ماهر قدم شخصية "دبور" في مسلسل ذئاب الجبل وهو أحد أهم المسلسلات التلفزيونية عن حياة الصعيد وضمن الأعمال الراسخة في أذهان الجمهور المصري والعربي.

وشارك الفنان أحمد ماهر في مسلسل منعطف خطر مع الفنان باسم سمره وكان يقدم دور صعيدي يأخذ بالثأر.

صناع وأبطال مسلسل "صيد العقارب"

"صيد العقارب" يشارك في بطولته أمام غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين:منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، ومن إخراج أحمد حسن.

تفاصيل أحداث "صيد العقارب"

"صيد العقارب" ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، وبه خط صعيدى، كما أنه من نوعية الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات، 15 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، أبرزها قضية الميراث والثأر ونظرة المجتمع الصعيدي للمرأة المختلفة عن الرجل، وأحداثه مليئة بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار.

وحقق البرومو التشويقي لمسلسل "صيد العقارب" نسبة مشاهدة عالية، ونال تعليقات إيجابية من الجمهور فور طرحه عبر منصة Watch it الرقمية.

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