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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024|كريم محجوب يكشف للدستور تفاصيل شخصيته في «صيد العقارب»

الفنان كريم محجوب
الفنان كريم محجوب

أوضح الفنان كريم محجوب أن المخرج أحمد حسن رشحه للتواجد ضمن أبطال مسلسل "صيد العقارب"، الذي من المقرر عرضه ضمن  دراما رمضان 2024 متابعًا: “هذه المرة ستكون الثالثة التي يتم التعاون فيها مع أحمد حسن بعدما عملت معه في ”إلا أنا"، ومسلسل حكاية كل بيت".

 

وتابع “محجوب” في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "طبعا شاركت في العمل الفني بعدما قرأت السيناريو والدور ورأيت أنه شخصية مختلفة ومميزة في الخط الدرامي للمسلسل، وهذا ما جعلني أوافق دون تردد، كما أن هذه المرة التي ساتعاون فيها مع الفنانة غادة عبد الرازق والتي اعتبرها بمثابة وش الخير عليا بعد حدوتة مرة ٢٠٢١٩ وهو كان فاتحة الخير وكنت اتمني العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق مرة أخري".

 

وأضاف كريم محجوب: "أحب العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق كثيرا، خاصةً أن جميل أعمالها قوية ومميزة، بالإضافة إلى أن دراما المسلسل قوية والشخصية التي اجسدها استفزتني".

وعن تفاصيل شخصيته، أشار إلى أنه ينتمي إلى شخصية العطار وهي عائلة ثالثة ضمن أحداث المسلسل، حيث يجسد دورضابط شرطة وصديق للعائلتين وتربطه علاقة بشخصيات المسلسل، متابعًا: "هو متربي معاهم وصديقهم وصديق العائلة وبناء على تاريخه معاهم يكون لديه دراية بالشخصيات وأبعادها ويعلم جيدًا ما يمكن أن يفعله كل فرد هو نقطة وصل بين العائلتين في الصراع الذي بينتم والمسلسل مليان أحداث".

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أبطال “صيد العقارب”

بجانب النجمة غادة عبدالرازق يشارك في العمل النجوم: «محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري»، أخرج مسلسل صيد العقارب المخرج الكبيرأحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، وينتمي إلى دراما التشويق.

 "صيد العقارب" من أحدث الأعمال الدرامية المصرية التي تدخل منافسة قوية، التي تعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم.

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