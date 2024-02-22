أبرز الشخصيات التاريخية التي يرصدها "الحشاشين" في رمضان 2024

"الحشاشين" ملحمة درامية ينتظرها الجمهور المصري والوطن العربي، يتناول أخطر طائفة ذكرها التاريخ والتي أرعبت كافة الدول العربية والأوربية، حيث يعرض خلال ماراثوان رمضان 2024 الملحمة الدرامية مسلسل "الحشاشين" والذي يعرض على إحدى قنوات المتحدة والتي بمجرد عرض البرومو الرسمي له، أصبح في صدارة اهتمامات الجمهور العربي بالكامل.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، محمد سليمان، عمر الشناوي، نور إيهاب ونيقولا معوض ومن تأليف الكتاب الكبير عبدالرحيم كمال الذي يمتعنا بكتباته العظيمة.

يناقش مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز طائفة الحشاشون وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل، وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الشخصيات التاريخية التي يرصدها المسلسل.

شخصية حسن الصباح

يجسد الفنان كريم عبدالعزيز مسلسل جديد" الحشاشين" في مسلسلات رمضان 2024 الذي يجسد به دور حسن الصباح رئيس الطائفة الشهير بالتقل والاغتيالات لنشر دعوتة بشكل كبير في بلاد الإسلام ويخوض صراعات كثيرة في أحداث المسلسل لمناقشة من هم الحشاشين وكيفوا نشروا دعوتهم.

شخصية نظام الملك

يجسد فتحي عبدالوهاب شخصية نظام الملك، وهو أحد أشهر وزراء السلاجقة، كان وزيرًا لألب أرسلان وابنه ملكشاه، لم يكن وزيرًا لامعًا وسياسيًّا ماهرًا فحسب؛ بل كان داعيًا للعلم والأدب محبًّا لهما، وأنشأ المدارس النظامية وكان له دور كبير في الحياة السياسية.

يحيي ابن مؤذن مدينة أصفهان

يخوض الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب الماراثون الرمضاني 2024 بالمشاركة في مسلسل الحشاشين، ويلعب عبد الوهاب دور يحيى وهو ابن مؤذن مدينة أصفهان أول شخص تم اغتياله على يد حسن الصباح (كريم عبد العزيز).

جلال الدولة ملك شاه

يجسد إسلام جمال شخصية محورية في أحداث المسلسل، إذ يقدم شخصية تدعى "جلال الدولة ملك شاه" وهو سلطان المسلمين في أحداث المسلسل المنتظر "الحشاشين"، والذى يعد أحد أبرز الأعمال في دراما رمضان المقبل برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

عمر الخيام

أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين”

الفارس نور بارق

وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد جسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.

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