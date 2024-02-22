مسلسلات رمضان 2024| رامي عيد: "يحيي وكنوز 3" مرجع تاريخي للطلاب

قال رامي عيد، مسؤول الجرافيك في مسلسل يحيي وكنوز، إنه دوره في العمل الفني هو أن يترجم ما كتب عبر الورق ورؤية مخرج العمل إلى visual، بجانب إدارة المشروع متابعًا: "انا بترجم الورق إلى ستوري بورد، وتوجيه ممثل، لأن معانا أكثر من 50 animator".

وتابع عيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انا العنصر الرئيسي في التنسيق بين جميع العاملين في المشروع، ومسلسل يحيي وكنوز كان سبب في إحياء سوق الانيمشين في مصر، وهذا وضح بشكل كبير في الفروق التي ظهرت بشكل كبير في الاجزاء الجديدة من العمل الفني".

وأضاف: "أهم شئ بالنسبة لينا هو الكواليتي، خاصًىة أن الوقت ضيق، وبسبب هذه الجودة الجيدة جدًا يعتقد البعض أننا بنصور لأكثر من سنة، ولكن إحنا المشروع وصل بينا لحوالي 10 شهور".

وأشار رامي عيد إلى أن: "القصة هذا العام مختلفة تمامًا عن السنوات الماضية، لأننا بنرد هجوم جاء من الخارج حتي أن مسلسل يحيي وكنوز من الممكن أن يكون مرجع تاريخي في يوم من الأيام، وبالفعل بدأ يكون مرجع تاريخي لطلاب آثار وذلك بسبب النظام الصارم في المعلومات التاريخية التي يتم الحديث عنها في العمل الفني ونحن هذا العام نتحدث عن العصر القديم والبطلمي والمملوكي".



مسلسل "يحيي وكنوز3"

تمكن مسلسل "يحيي وكنور3" من أن يناقش التاريخ بشكل مختلف، وذلك من خلال تقديمه سيرة عدد من أهم ملوك مصر منهم مينا موحد القطرين ورمسيس الثالث، كما أن العمل يقدم دراما بشكل مختلف أهمها كيف حماية الأجيال القادمة من تزييف التاريخ وسرقته، وهي الفكرة التي تتخطى سرقة الآثار، في الوقت نفسه يعطي مسلسل "يحيي وكنور" العديد من النصائح النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال المختلفين، ومنهم أصحاب الشخصيات الانطوائية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «برومو» الجزء الثالث من مسلسل الأطفال «يحيى وكنوز»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على فضائيات «المتحدة»، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثاني.

واستطاع بطلا العمل «يحيى»، الذي يؤدي صوته الطفل إياد يحيى، وشقيقته «كنوز»، التي تؤدي صوتها الطفلة بثينة هاني، أن يحجزا مكانًا في قلوب الأطفال داخل وخارج مصر، ليحصدا النجاح تلو الآخر.

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