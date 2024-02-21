مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل "يحيى وكنوز 3"

حقق مسلسل يحيى وكنوز، نجاحًا كبيرًا وسيعرض الجزء الثالث منه ضمن مسلسلات رمضان 2024 التي أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعد مسلسل يحيى وكنوز موجها للأطفال، وكان الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز في شهر رمضان الماضي يتناول الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، دارت حول “يحيى” وأصدقاءه الذين يخوضون رحلات لاستكشاف كنوز مصر من الآثار والمدن الساحلية، وإبراز العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

وشارك في بطولة الجزء الثاني والذي عرض الموسم الرمضاني الماضي كل من النجوم “عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت”، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز

ومن المتوقع أن يستعرض الجزء الثالث من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3، أهمية ارتباط ومعرفة الجيل الجديد بحضارتهم القديمة

حيث حصد البرومو الدعائي للموسم الثالث من مسلسل الأطفال “يحيى وكنوز” على العديد من الإشادات من الجمهور فور طرحه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للشركة المتحدة

وجاء بالبرومو: «محاولات لإحباط أي شيء يخلي الجيل ده يرتبط بماضيه وهويته، مهما كان الثمن»، كما أنه سيناقش أهمية معرفة الجيل الجديد بهويته المصرية.

وكانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.