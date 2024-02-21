دراما رمضان 2024.. مَن هو محمد عدلي مؤلف مسلسل يحيى وكنوز 3؟

يعد مسلسل يحيي وكنوز أول فيلم (animation) في مصر والوطن العربي يتحدث بمعلومات موثقة صحيحة للجميع، وهو ضمن الأعمال التي تشارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال عرض الجزء الثالث منه، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل هو أحد أعمال الـ animation التي تساعد الأطفال والكِبار على معرفة الكثير من المعلومات التاريخية بشكل مشوّق ومختلف، وحققت الأجزاء السابقة للمسلسل نجاحًا ملحوظًا وهو ما جعل القائمين عليه ينفذون جزء ثالث له، كما كان أحد أسباب تشوق الجماهير لعرضه، وفي السطور التالية نسرد تفاصيل عن محمد عدلي مؤلف مسلسل يحيي وكنوز3.

محمد عدلي مؤلف يحيي وكنوز3

محمد عدلي مؤلف الثلاث أجزاء من مسلسل يحيي وكنوز 3 وهو صحفي وكاتب مصري تخرج في كلية إعلام جامعة القاهرة، عمل بالعديد من الصحف والقنوات التلفزيونية، صدر له مجموعة قصصية بعنوان (فيلوفوبيا) وشارك بها الكاتب في معرض كتاب 2017، وهو أول عمل أدبى مطبوع لعدلى، ويحمل الكتاب مجموعة من القصص القصيرة التى تسرد خيوطا فنية وأدبية مختلفة من خلال الشخصيات الموجودة فى كل قصة.

صناع مسلسل يحيي وكنوز3

استطاع بطلا العمل «يحيى» الذى يؤدى صوته الطفل إياد يحيى، وشقيقته «كنوز»، التى تؤدى صوتها الطفلة بثينة هانى، أن يحجزا مكانًا فى قلوب الأطفال داخل وخارج مصر، ليحصدا النجاح تلو الآخر، ويشاركهم في العمل الفنان عصام السقا فى دور أستاذ عصام والفنان علاء مرسى فى دور سينو، والفنان محمد ثروت فى دور الدكتور عجيب، وسامى مغاورى فى دور عم حسنى، كما تنضم الفنانة ريهام عبدالغفور لفريق العمل فى دور «نونيا»، وقصواء الخلالى فى دور الملكة كليوباترا.

قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز

ومن المتوقع أن يستعرض الجزء الثالث من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3، أهمية ارتباط ومعرفة الجيل الجديد بحضارتهم القديمة حيث حصد البرومو الدعائي للموسم الثالث من مسلسل الأطفال “يحيى وكنوز” على العديد من الإشادات من الجمهور فور طرحه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للشركة المتحدة

وجاء بالبرومو: «محاولات لإحباط أي شيء يخلي الجيل ده يرتبط بماضيه وهويته، مهما كان الثمن»، كما أنه سيناقش أهمية معرفة الجيل الجديد بهويته المصرية.

كانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.