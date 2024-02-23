متلازمة "تكيس المبايض".. قائمة الخيارات الغذائية المثالية لإدارة الأعراض

تعد متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يصيب النساء، ويؤدي إلى أعراض مختلفة مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن والعقم، يعد التشخيص والعلاج المبكر أمرًا بالغ الأهمية؛ لمنع المضاعفات طويلة المدى، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وسرطان بطانة الرحم.

يجب تجنب بعض الأطعمة مثل الأطعمة المقلية والحلويات والخضروات النشوية وعصائر الفاكهة المصنعة واللحوم الحمراء، ويمكن لهذه العناصر أن تزيد من مقاومة الأنسولين، وتعيق إدارة الوزن، وتؤدي إلى تفاقم الاختلالات الهرمونية.

وينصح الأطباء باتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الكاملة يمكن أن يساعد في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض، ما يؤدي إلى التحكم في الوزن ومنع المضاعفات المرتبطة به، من الضروري تحقيق التوازن من خلال تعديل أحجام الأجزاء أيضًا واتخاذ خيارات مستنيرة للتغلب على تحديات متلازمة تكيس المبايض.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "hindustan times"، إليكم قائمة الخيارات الغذائية المثالية لإدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض.

النظام الغذائي لمتلازمة تكيس المبايض

تشمل المجموعات الغذائية المحددة المفيدة لأولئك الذين يعانون من أعراض متلازمة تكيس المبايض ما يلي:

الحبوب الكاملة.

البقوليات.

البروتينات الخالية من الدهون - الدجاج والأسماك.

الخضروات الغنية بالألياف - السبانخ والقرنبيط.

الفواكه - التفاح والتوت.

بهارات - قرنفل، قرفة.

المكسرات - اللوز وبذور الكتان.

يجب تناول القمح والفواكه الطازجة والأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات والسلطات والخضروات بانتظام، وتضمن هذه المجموعات الغذائية امتصاصًا بطيئًا للسكر، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم والأنسولين والبروتينات، الموجودة في مصادر مثل الحليب قليل الدسم والأسماك والبيض، تبقي الجسم مشبعًا وتخفض مؤشر نسبة السكر في الدم في الوجبات.

يجب إعطاء الأولوية للدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات على الإفراط في الزبدة والكريمة، وتعتبر الفيتامينات والمعادن التي يمتصها الجسم من الفواكه الموسمية والخضروات والمكسرات والبذور حافزًا جيدًا لصحة الجسم.