يجب تجنب الكربوهيدرات المكررة قدر الإمكان فى النظام الغذائى لمتلازمة تكيس المبايض

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يصيب النساء، ويؤدي إلى أعراض مختلفة مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن والعقم. يعد التشخيص والعلاج المبكر أمرًا بالغ الأهمية لمنع المضاعفات طويلة المدى، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وسرطان بطانة الرحم.

قال الدكتور سيدهانت بهارجافا، عالم اللياقة والتغذية، إن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الأنسولين وإدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض الأخرى. من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن يتكون من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور. وينبغي تجنب الكربوهيدرات المكررة والأطعمة السكرية قدر الإمكان. يتضمن النظام الغذائي المثالي لمتلازمة تكيس المبايض الكربوهيدرات المعقدة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

وكشف أنه يجب تناول القمح الكامل والدخن والفواكه الطازجة والأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات والسلطات والخضروات بانتظام. تضمن هذه المجموعات الغذائية امتصاصًا بطيئًا للسكر، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم والأنسولين. البروتينات، الموجودة في مصادر مثل الحليب قليل الدسم والأسماك والبيض، تبقي الجسم مشبعًا وتخفض مؤشر نسبة السكر في الدم في الوجبات.

يجب إعطاء الأولوية للدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات على الإفراط في الزبدة والكريمة، تعتبر الفيتامينات والمعادن التي يمتصها الجسم من الفواكه الموسمية والخضروات والمكسرات والبذور حافزًا للرفاهية العامة.

ووفقا له، تشمل المجموعات الغذائية المحددة المفيدة لأولئك الذين يعانون من أعراض متلازمة تكيس المبايض ما يلي:

الحبوب الكاملة - يوميا، جوار، باجرا

البقول - شانا دال، مونج دال

البروتينات الخالية من الدهون - الدجاج والأسماك

الخضروات الغنية بالألياف - السبانخ والميثي والقرنبيط

الفواكه - التفاح والتوت

بهارات - قرنفل، قرفة

المكسرات - اللوز وبذور الكتان

وحذر الدكتور سيدهانت بهارجافا من أنه "يجب تجنب بعض الأطعمة المكررة والمعالجة مثل الأطعمة المقلية والحلويات والخضروات النشوية وعصائر الفاكهة المصنعة واللحوم الحمراء. يمكن لهذه العناصر أن تزيد من مقاومة الأنسولين، وتعيق إدارة الوزن، وتؤدي إلى تفاقم الاختلالات الهرمونية. اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الكاملة يمكن أن يساعد في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض، مما يؤدي إلى التحكم في الوزن ومنع المضاعفات المرتبطة به. من الضروري تحقيق التوازن من خلال تعديل أحجام الأجزاء أيضًا واتخاذ خيارات مستنيرة للتغلب على تحديات متلازمة تكيس المبايض.

مؤكدًا أن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض والصحة العامة، خلص الدكتور مريدولا راغاف إلى أن “جسم الإنسان يتكون في الغالب من الماء. يمكن أن يساعد البقاء رطبًا في تحسين هضم الطعام الذي نستهلكه.

نظام غذائي غني بالألياف - الفواكه والخضروات ذات الأوراق الخضراء، وزيت الزيتون بدلًا من الزبدة أو الزيت النباتي، والفاصوليا والبقوليات الأخرى بدلًا من اللحوم الحمراء، والحبوب الكاملة مثل القمح، والشعير، والفواكه الكاملة كحلوى.