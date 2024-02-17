الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

استراتيجيات الوقاية من متلازمة تكييس المبايض عند السيدات

تكييس المبايض
تكييس المبايض

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وممارسة النشاط البدني يمكن أن يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين التوازن الهرموني، كل ما سبق يعمل على الوقاية من متلازمة تكيس المبايض التى تصيب السيدات وهناك بعض الأمور الأخرى التى تساعد على الوقاية منها وهذا ما نوضحه:

الفحوصات المنتظمة: يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر من خلال الفحوصات الطبية المنتظمة في إدارة الأعراض ومنع المضاعفات.

إدارة الإجهاد: الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر على التوازن الهرموني. يمكن أن تكون ممارسات مثل اليوغا والتأمل والنوم الكافي مفيدة.

التغذية المتوازنة: التركيز على نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والخضروات. إن تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكريات يمكن أن يساعد أيضًا في التحكم في مستويات الأنسولين.

النشاط البدني المنتظم: اهدف إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيًا.

إدارة الوزن: حتى إنقاص الوزن بنسبة 5-10% يمكن أن يحسن أعراض متلازمة تكيس المبايض.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يجعل متلازمة تكيس المبايض أسوأ من خلال زيادة المشاكل الصحية مثل مشاكل التمثيل الغذائي والاختلال الهرموني. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد حقًا في تحسين صحتك وتخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض.

تجنب السموم: قلل من التعرض لمسببات اضطرابات الغدد الصماء الموجودة في بعض المواد البلاستيكية ومنتجات العناية الشخصية.

التدخلات الطبية

في بعض الحالات، أوضحت طبيبة أمراض النساء، روشيتا سينغ، أن التدخلات الطبية قد تكون ضرورية -

الأدوية: يمكن لحبوب منع الحمل تنظيم دورات الحيض وتقليل مستويات الأندروجين. يمكن للأدوية مثل الميتفورمين أن تساعد أيضًا في إدارة مقاومة الأنسولين.

الفحوصات المنتظمة: تعتبر الفحوصات المنتظمة لمرض السكري والكوليسترول وضغط الدم ضرورية.

تتطلب الوقاية من متلازمة تكيس المبايض اتباع نهج متعدد الأوجه، يركز على تغييرات نمط الحياة والفحوصات الطبية المنتظمة والتوعية. من خلال فهم عوامل الخطر واعتماد التدابير الوقائية، يمكن للمرأة أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض والمضاعفات المرتبطة بها.

الفحوصات المنتظمة ممارسة التمارين الرياضية نظام غذائي صحي اتباع نظام غذائي الاكتشاف المبكر

مواد متعلقة

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

إعادة تشغيل وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج الجامعي القديم وعلاج 360 حالة

منح درجة الدكتوراة لطبيبة بقسم التوليد والنساء بجامعة سوهاج

محمد رمضان: "قاعد مع منتخب غانا في نفس الفندق.. ومش عارف أنام من ريحة أبو فاس"

أستاذ الطب السلوكى: إدمان الحوامل للموبايل يؤثر على صحة الجنين

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

مجموعة مهمة من الأعشاب تساعدك فى التخلص من مشكلة الصداع النصفي دون أدوية

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

من الصلف والغرور إلى الاعتراف.. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي بعد نصر أكتوبر؟ (وثائق سرية بخط اليد)

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

"الدستور" تخترق شبكات "الدولار المستورد".. عصابات تجمع الملايين من المصريين بالخارج وتبيعها لرجال الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج