إعادة تشغيل وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج الجامعي القديم وعلاج 360 حالة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأنه تم توقيع الكشف والعلاج لـ360 حالة من المترددين على وحدة علاج الألم بالمستشفى الجامعي القديم خلال الفترة الماضية، بعد إعادة تشغيلها، موضحًا أن الوحدة تعد من الوحدات المتميزة والتي تساعد في تحديد مصدر الألم والقضاء عليه أو الحد منه، باستخدام أحدث التقنيات فى التشخيص مع العلاجات الطبية والتداخلية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري إن وحدة علاج الألم تلقت دعم واهتمام كبير من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، من خلال حرصه على تزويد الوحدة بجهاز التردد الحراري وجهاز الأشعة التلفزيونية، وجاري التعاقد على شراء جهاز أشعة CARM، موضحًا أن الوحدة متخصصة في علاج آلام الأمراض المزمنة مثل آلام العمود الفقري والأعصاب وآلام المفاصل وآلام الأورام السرطانية.

استقبال ٣٦٠ حالة خلال الفترة الماضية

وأضاف الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفي الجامعي القديم أنه تم استقبال ٣٦٠ حالة خلال الفترة الماضية منهم ٣ حالات تردد حراري وحالتين حقن عادي وحالة سونار كل أسبوع، إضافة الي إجراء ٤ عمليات شهريًا.

وأشار الدكتور أحمد محمد الحلوجي رئيس الوحدة الي أن الوحدة تعمل يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، من الساعة ٩ صباحا وحتي نهاية الحالات، ويتم تحويل العمليات الخاصة بالوحدة الي المستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

فيما شهد قسم التوليد والنساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، مناقشة رسالة الدكتوراة بعنوان"هل فيتامين (د) له دور في مقاومة تنشيط المبيض في مرضى متلازمة تكيس المبايض"والمقدمة من الباحثة رانيا محمود الخليلي، مدرس مساعد بقسم التوليد والنساء بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفى الجامعي القديم، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ولفيف من الباحثين، وذوي الباحثة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن هذه الرسالة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة في مجال البحث العلمي وربط الأبحاث العلمية بالقضايا التي يعاني منها المجتمع، لإيجاد حلول عاجلة، مشيرًا إلى أهمية الرسالة في كونها تفتح آملًا جديدة لتحسين القدرة على الإنجاب لمن يعانون من تلك الأمراض، لافتًا إلى أن الباحثة تعد أول طبيبة بقسم التوليد والنساء تحصل على درجة الدكتوراه وتعتبر أول مدرس وعضو هيئة تدريس بالقسم.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية الطب أن عقار فيتامين " د " يعتبر ضمن العقارات الحديثة التي يقوم بحمايتهن من عدد من الأمراض المزمنة والخطيرة منها مقاومة الانسولين وأمراض القلب وتصلب الشرايين، موجهًا شكر للباحثة لما بذلته من جهد كبير في اتمام رسالتها علي الوجه الأكمل، وشكر مماثل للجنة الإشراف والحكم على الرسالة.

واستعرضت الباحثة بعض النتائج التي توصلت اليها الدراسة منها عمل تحليل فيتامين "د" لمرضى متلازمة تكيس المبايض خاصة اللاتي تعانين من مقاومه تنشيط المبيض، وصف فيتامين د لمرضى متلازمة تكيس المبايض يحسن بشكل كبير استجابة المبيض للتنشيط وبالتالي زياده فرص الحمل، امل جديد لمرضى متلازمة تكيس المبايض للتحسين مستوى التبويض بأقل وابسط الطرق وتقليل استهلاك العقارات المنشطة للتبويض.

جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة تشكلت من الدكتور صلاح علي اسماعيل استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والدكتور حازم عبدالغفار استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والدكتور محمد نور الدين سالم استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، بينما تشكلت لجنة الحكم على الرسالة من الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والدكتور محمود زخيرة استاذ التوليد بكلية طب جامعة أسيوط، والدكتور صلاح علي اسماعيل استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والتي أجازت بقبول الرسالة.