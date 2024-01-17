منح درجة الدكتوراة لطبيبة بقسم التوليد والنساء بجامعة سوهاج

شهد قسم التوليد والنساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان "هل فيتامين (د) له دور في مقاومة تنشيط المبيض في مرضى متلازمة تكيس المبايض" والمقدمة من الباحثة رانيا محمود الخليلي، مدرس مساعد بقسم التوليد والنساء بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفى الجامعي القديم، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ولفيف من الباحثين، وذوي الباحثة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن هذه الرسالة تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة في مجال البحث العلمي وربط الأبحاث العلمية بالقضايا التي يعاني منها المجتمع، لإيجاد حلول عاجلة، مشيرًا إلى أهمية الرسالة في كونها تفتح آملًا جديدة لتحسين القدرة على الإنجاب لمن يعانون من تلك الأمراض، لافتًا إلى أن الباحثة تعد أول طبيبة بقسم التوليد والنساء تحصل على درجة الدكتوراه وتعتبر أول مدرس وعضو هيئة تدريس بالقسم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية الطب، أن عقار فيتامين " د " يعتبر ضمن العقارات الحديثة التي يقوم بحمايتهن من عدد من الأمراض المزمنة والخطيرة منها مقاومة الأنسولين وأمراض القلب وتصلب الشرايين، موجهًا شكر للباحثة لما بذلته من جهد كبير في اتمام رسالتها علي الوجه الأكمل، وشكر مماثل للجنة الإشراف والحكم على الرسالة.

واستعرضت الباحثة بعض النتائج التي توصلت اليها الدراسة منها عمل تحليل فيتامين "د" لمرضى متلازمة تكيس المبايض خاصة اللاتي تعانين من مقاومه تنشيط المبيض، وصف فيتامين د لمرضى متلازمة تكيس المبايض يحسن بشكل كبير استجابة المبيض للتنشيط وبالتالي زياده فرص الحمل، امل جديد لمرضى متلازمة تكيس المبايض للتحسين مستوى التبويض بأقل وابسط الطرق وتقليل استهلاك العقارات المنشطة للتبويض.

يذكر أن اللجنة المشرفة تشكلت من الدكتور صلاح علي إسماعيل استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والدكتور حازم عبدالغفار استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والدكتور محمد نور الدين سالم استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، بينما تشكلت لجنة الحكم على الرسالة من الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والدكتور محمود زخيرة استاذ التوليد بكلية طب جامعة أسيوط، والدكتور صلاح علي اسماعيل استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والتي أجازت بقبول الرسالة.