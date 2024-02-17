السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

الوراثة ومقاومة الأنسولين.. عوامل الخطر الخاصة بمتلازمة تكييس المبايض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض هي حالة صحية سائدة تؤثر على النساء في سنوات الإنجاب (15-49 سنة)، مع معدل انتشار عالمي يتراوح بين 4% إلى 20% (يؤثر على ما يقرب من 8 إلى 40 كرور امرأة في جميع أنحاء العالم). 

فهم عوامل الخطر

في حين أن السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض لا يزال غير واضح، فقد أدرجت الدكتورة روشيتا سينغ عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.

الوراثة: التاريخ العائلي لمتلازمة تكيس المبايض يمكن أن يزيد من خطر إصابتك.

مقاومة الأنسولين: يمكن أن يؤدي العامل الرئيسي، وهو مقاومة الأنسولين، إلى ارتفاع مستويات الأندروجين، مما يعطل الإباضة.

الالتهاب: يرتبط الالتهاب المزمن منخفض الدرجة بزيادة إنتاج الأندروجين.

السمنة: الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين والالتهابات، مما يساهم في الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

وفقا للدكتورة روشيتا سينغ، فإن التعرف على أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أمر بالغ الأهمية للتدخل المبكر والإدارة، وتظهر هذه الأعراض عموما في أواخر مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكر. تشمل الأعراض ما يلي:

فترات الحيض غير منتظمة أو غائبة تماما.

- صعوبات في الحمل بسبب عدم انتظام التبويض أو غيابه.

نمو الشعر الزائد، المعروف باسم الشعرانية، غالبًا على الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأرداف.

زيادة غير عادية في الوزن.

ترقق شعر فروة الرأس.

البشرة الدهنية أو حب الشباب.

وكشف خبير الصحة أن “متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة على المدى الطويل، بما في ذلك ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، ترتبط متلازمة تكيس المبايض بزيادة احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان المبيض وسرطان الثدي. نظرًا لهذه المخاطر المحتملة، من المهم بالنسبة للأفراد الذين يشتبهون في إصابتهم بمتلازمة تكيس المبايض أن يطلبوا المشورة الطبية. التشخيص المبكر واستراتيجية العلاج الشاملة يمكن أن يخففا بشكل كبير من هذه المخاطر ويحسنا النتائج الصحية العامة.

متلازمة تكيس المبايض متلازمة المبيض مقاومة الإنسولين الإلتهاب فترات الحيض

مواد متعلقة

ما هي متلازمة التمثيل الغذائي ومخاطرها على الجسم.. وكيف تحمي نفسك منها؟

الأكثر قراءة

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

سعر الدولار اليوم السبت في مصر خلال التعاملات المسائية

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين ب 12

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج