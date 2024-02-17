الوراثة ومقاومة الأنسولين.. عوامل الخطر الخاصة بمتلازمة تكييس المبايض

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض هي حالة صحية سائدة تؤثر على النساء في سنوات الإنجاب (15-49 سنة)، مع معدل انتشار عالمي يتراوح بين 4% إلى 20% (يؤثر على ما يقرب من 8 إلى 40 كرور امرأة في جميع أنحاء العالم).

فهم عوامل الخطر

في حين أن السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض لا يزال غير واضح، فقد أدرجت الدكتورة روشيتا سينغ عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.

الوراثة: التاريخ العائلي لمتلازمة تكيس المبايض يمكن أن يزيد من خطر إصابتك.

مقاومة الأنسولين: يمكن أن يؤدي العامل الرئيسي، وهو مقاومة الأنسولين، إلى ارتفاع مستويات الأندروجين، مما يعطل الإباضة.

الالتهاب: يرتبط الالتهاب المزمن منخفض الدرجة بزيادة إنتاج الأندروجين.

السمنة: الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين والالتهابات، مما يساهم في الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

وفقا للدكتورة روشيتا سينغ، فإن التعرف على أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أمر بالغ الأهمية للتدخل المبكر والإدارة، وتظهر هذه الأعراض عموما في أواخر مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكر. تشمل الأعراض ما يلي:

فترات الحيض غير منتظمة أو غائبة تماما.

- صعوبات في الحمل بسبب عدم انتظام التبويض أو غيابه.

نمو الشعر الزائد، المعروف باسم الشعرانية، غالبًا على الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأرداف.

زيادة غير عادية في الوزن.

ترقق شعر فروة الرأس.

البشرة الدهنية أو حب الشباب.

وكشف خبير الصحة أن “متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة على المدى الطويل، بما في ذلك ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، ترتبط متلازمة تكيس المبايض بزيادة احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان المبيض وسرطان الثدي. نظرًا لهذه المخاطر المحتملة، من المهم بالنسبة للأفراد الذين يشتبهون في إصابتهم بمتلازمة تكيس المبايض أن يطلبوا المشورة الطبية. التشخيص المبكر واستراتيجية العلاج الشاملة يمكن أن يخففا بشكل كبير من هذه المخاطر ويحسنا النتائج الصحية العامة.