الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هي متلازمة التمثيل الغذائي ومخاطرها على الجسم.. وكيف تحمي نفسك منها؟

متلازمة التمثيل الغذائي
متلازمة التمثيل الغذائي

لا يعلم الكثير منا مدى الخطورة التي قد تصيب الجسم في حال التعرض للإصابة بحالات التمثيل الغذائي، ففي كثير من الأحيان يتسبب التعرض للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي للعديد من المشكلات الصحية والتي سنوضحها في السطور التالية.

 

فكما جاء في موقع "هيلث"، فإن متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تزيد معًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة، قد يتم تشخيص إصابتك بمتلازمة التمثيل الغذائي إذا كان لديك ثلاثة أو أكثر من الحالات التالية:

 

ضغط دم مرتفع

 

ارتفاع نسبة السكر في الدم

 

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم

 

انخفاض نسبة الكولسترول الجيد (HDL).

 

السمنة في البطن (حمل المزيد من الوزن في منطقة المعدة)

 

نظرت دراسة حديثة في العلاقة بين تناول الجوز والبذور المعتاد ومتلازمة التمثيل الغذائي لدى أكثر من 22000 من البالغين الأمريكيين. وكشفت البيانات أنه بالمقارنة مع من لا يتناولون المكسرات والبذور، فإن النساء، ولكن ليس الرجال، الذين يتناولون المكسرات أو البذور بانتظام، لديهم خطر أقل للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

 

فكما جاء في الموقع، فان من ضمن الطرق التي تساعد بشكل كبير في الوقاية من التعرض للإصابة بالتمثيل الغذائي، هو تناول الطعام الصحي، فالطعام الصحي يلعب دورا كبيرا في الوقاية من التعرض للإصابة بمخاطر متلازمة التمثيل الغذائي ويجب أن يكون الطعام الخاص بنا يحتوي على المكسرات النية التي تساعد في تقليل مخاكر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

 

إلى جانب ذلك يجب أن يكون نمط حياتنا مختلف تماما من خلال ممارسة الرياضة بصورة منتظمة على مدار الأسبوع، فيساعد ممارسة الرياضة على مدار الأسبوع في تقليل مخاطر التعرض للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

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