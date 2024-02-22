ما هي متلازمة لينش.. الحالة الوراثية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين؟

متلازمة لينش، وهو اضطراب وراثي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان قبل سن الخمسين. وعادة ما تنتقل المتلازمة من الآباء إلى الأطفال أثناء نمو الجنين ويمكن أن تؤدي إلى سرطان الأمعاء أو سرطان القولون والمستقيم وسرطان بطانة الرحم أو الرحم قبل ذلك. سن 50.

على الرغم من أن هذه الحالة لا تسبب السرطان بشكل مباشر، إلا أن الطفرات الجينية التي تحدث في العائلة يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض، يمكن أن تساعد اختبارات الفحص قبل الولادة في اكتشاف هذه المتلازمة بينما يمكن أن تساعد الاختبارات الجينية في اكتشاف الاضطراب لدى الأطفال حتى بعد ولادتهم، لمعالجة السرطانات المرتبطة بمتلازمة لينش، يعد الاكتشاف المبكر أمرًا مهمًا، ولتحقيق ذلك، يوصى بإجراء تنظير القولون بانتظام، بدءًا من سن أصغر.

وتحدث هذه المتلازمة بسبب طفرة جينية في أحد أنواع الجينات المتعددة المشاركة في عدم تطابق الحمض النووي، يقول الدكتور بلكيشان جوبتا، مدير جراحة الجهاز الهضمي وجراحة القولون والمستقيم، بمستشفيات مارينجو آسيا فريد آباد: "من المرجح أن تنتقل الطفرات الجينية من الآباء إلى الأطفال أثناء نمو الجنين".

"متلازمة لينش المعروفة أيضًا باسم HNPCC (سرطان القولون والمستقيم الوراثي غير السليلي) هي حالة وراثية جسمية سائدة تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان الأمعاء. وتنتج عن طفرات في الجينات التي تساعد على تصحيح الأخطاء أثناء تكرار الحمض النووي، يعاني المرضى من ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الأمعاء في حياتهم وسرطانات أخرى مثل سرطان بطانة الرحم والمبيض والمعدة والمسالك البولية، هؤلاء المرضى لديهم عرض مبكر، أي الفئة العمرية الأصغر سنا، يواجه الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة خطرًا أكبر بكثير للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يقول الدكتور تنوير عبد المجيد، استشاري الجراحة، "السرطان في سن أقل من 50 عامًا، وهذا يؤكد الحاجة إلى التشخيص المبكر من خلال الفحص والمراقبة لدى الأفراد المصابين بمتلازمة لينش بحيث يمكن اكتشافه في وقت مبكر إلى حد ما عندما.

"للمعالجة الفعالة للسرطانات المرتبطة بمتلازمة لينش، يعد الاكتشاف المبكر أمرًا حيويًا. تتضمن بروتوكولات الفحص عادةً اختبارات جينية لتحديد الأفراد المعرضين للخطر وإجراءات المراقبة، مثل تنظير القولون المنتظم، بدءًا من سن أصغر. تلعب الاستشارة الوراثية دورًا محوريًا في متلازمة لينش "الإدارة، وتزويد الأفراد المتضررين وأسرهم بتقييمات شخصية للمخاطر، والتوجيه بشأن استراتيجيات الفحص، والدعم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التدابير الوقائية، بما في ذلك الجراحة الوقائية،" يقول الدكتور كانوج مالك، كبير استشاري الأورام الجراحية، مستشفيات ياثارث.

أعراض متلازمة لينش

"قد تختلف الأعراض من شخص لآخر. الأعراض الأكثر شيوعا لمتلازمة لينش المرتبطة بسرطان القولون والمستقيم هي البراز الدموي، الإمساك، آلام أو تقلصات البطن، الإسهال، التعب، فقدان الوزن غير المبرر، الانتفاخ والغثيان أو القيء، عند ملاحظة هذه الأعراض، "يجب عليك استشارة الطبيب على الفور. يقول الدكتور غوبتا: "إن التأخير في العلاج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات الطبية التي قد تؤدي إلى الوفاة".

علاج

في حين لا يوجد علاج لمتلازمة لينش نفسها، يتم اتباع العلاجات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لعلاج السرطان الذي حدث بسبب متلازمة لينش:

العلاج الكيميائي: يستخدم هذا الدواء لقتل الخلايا السرطانية سريعة النمو ومنعها من التكاثر. وبدلًا من استهداف منطقة معينة، تنتقل هذه الأدوية عبر مجرى الدم وتدمر الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم.

العلاج الإشعاعي: يستخدم هذا العلاج إشعاعات عالية الطاقة (مثل الأشعة السينية أو أشعة جاما) أو الجسيمات أو البذور المشعة لإتلاف أو تدمير الخلايا السرطانية في منطقة معينة.

الجراحة: تتضمن الإزالة الجسدية للورم السرطاني. يعتمد حجم الجراحة على مرحلة السرطان وموقعه. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة لمرضى متلازمة لينش المصابين بسرطان القولون أو بطانة الرحم لإزالة القولون أو الرحم بالكامل بسبب زيادة احتمال تكرار المرض.