٩ أيام فقط.. عدد أيام الإجازات خلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك

أيام معدودة تفصلنا عن بداية أجمل شهور العام بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية ومركز الفلك الدولي عن موعد بداية شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 وعن عدد أيامه وعدد أيام شهر شعبان، والتي ستكون 29 يوما.

وفي هذا الصدد يبحث الكثير من الناس عن عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر الصيام 2024 / 1445 وذلك مع أيام تفصلنا عن شهر رمضان 2024.

ويرصد موقع “الدستور” خلال التقرير التالي تفاصيل إجازات شهر رمضان الكريم وكم يوافق ميلاديًا.

موعد شهر رمضان 2024 / 1445

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أن موعد بداية شهر رمضان الكريم لعام 2024 / 1445، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الأحد الموافق 10 مارس لعام 2024، وسيكون عدد أيامه 30 يوما كاملين، وبذلك يتبقى حوالي 13 يوما على أول أيامه.

متى ينتهي شهر رمضان 2024

يبدأ شهر رمضان الكريم فى 10 مارس لعام 2024، وينتهى شهر رمضان فى يوم الثلاثاء 9 أبريل، وسيكون رمضان 30 يومًا.

الإجازات الرسمية فى شهر رمضان 2024:

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024

موعد عيد الفطر 2024 / 1445

بالتزامن مع البحث عن موعد رمضان والإجازات يبحث العديد عن إجازة عيد الفطر، حيث كانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصرى نشرت منذ وقت سابق أجندة العطلات الرسمية ومن ضمنها موعد إجازة عيد الفطر 2024، والتي تبدأ يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، على أن تكون إجازة عيد الفطر 2024، 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.