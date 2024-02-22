موعد أول أيام شهر رمضان 2024

يُعدّ شهر رمضان شهرًا مباركًا ينتظره المسلمون بشغف كبير، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويُختلف حول موعد أول أيام شهر رمضان كل عام، وذلك لِما يتعلق برؤية الهلال.

وتُعدّ الرؤية الهلالية الطريقة الشرعية لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان، كما قد تستخدم بعض الدول الحساب الفلكي لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان بشكل تقريبي.

يُعدّ رمضان شهرًا عظيمًا، ويجب على المسلمين الاستعداد له بشكلٍ جيد، وذلك من خلال التوبة والاستغفار، والإكثار من الأعمال الصالحة، وقراءة القرآن الكريم.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان 1446 هـ ستكون يوم 11 مارس 2024.

متى يبدأ رمضان سنة 2024؟

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر رمضان فلكيًا توافق يوم الإثنين 11 مارس 2024.

أشار القاضي، خلال مداخلة له في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إلى أن الحسابات الفلكية تُظهر أن عدد أيام شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا.

أوضح القاضي أن آخر أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، الموافق 30 رمضان.

ساعات الصيام 2024

أقل يوم: أول أيام رمضان هو الأقل في عدد ساعات الصيام، حيث تصل مدة ساعات الصوم إلى 13 ساعة و18 دقيقة.

أطول يوم: أما اليوم الأخير من رمضان فهو أطول أيام الشهر في عدد ساعات الصيام، حيث تصل مدة ساعات الصوم إلى 14 ساعة و14 دقيقة.

رمضان يوافق كم ميلادي 2024؟

وأوضح “القاضي" أن هلال شهر رمضان 1445هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11 و02 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، 10 مارس 2024، هو يوم الرؤية، مشيرآ إلى أن هلال شهر رمضان يبقي في السماء لمدة 12 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

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