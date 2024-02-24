سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم السبت 24-2-2024 في مصر للبيع والشراء من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة، وذلك عقب انخفاض أسعار صرف العملة الأمريكية في السوق الموازية نتيجة لتوقيع صفقة رأس الحكمة خلال ساعات قليلة الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024 في محلات الصاغة

يعرض الدستور للقراء سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024 في محلات الصاغة والتي تشهد تراجعات كبيرة منذ إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع صفقة شراكة مع الإمارات في رأس الحكمة حيث جاءت الأسعار بدون المصنعية كما يلي:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3771.5 جنيه.

الشراء 3685.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 28.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3457.25 جنيه.

الشراء 3378.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 26.25 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3300 جنيه.

الشراء 3225 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 25 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2828.5 جنيه.

الشراء 2764.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 21.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2200 جنيه.

الشراء 2150 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 16.75 نقطة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2029$.

الشراء 2028$.

بمعدل صعود وصل إلى 3 نقاط.



سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 26400 جنيه.

الشراء 25800 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 200 نقطة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب وفقا الأعيرة الذهبية المختلفة ومن محل صاغة إلى أخر وجودة المصنعية ويضاف إليها الضرائب والرسوم الدمغة التي تقررها هيئة الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي جاءت كما يلي:-

جرام الذهب من عيار 24 مصنعيته تتراوح من 45 إلى 55 جنيه.

جرام الذهب من عيار 21 مصنعيته تتراوح بين 60 إلى 70 جنيه.

جرام الذهب من عيار 18 مصنعيته تتراوح من 100 إلى 120 جنيه.