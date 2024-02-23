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مصر

تحديث لحظي أسعار الذهب في مصر.. هبوط بعد صفقة رأس الحكمة

الذهب
الذهب

مع بداية التعاملات المسائية في ظل انخفاض معدن الذهب يحرص الشباب على معرفة تحديث لحظى أسعار الذهب فى مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب بمصر اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 وجود تراجعا في حدود 5 جنيهات عقب هبوط كبير أمس تجاوز مبلغ 250 جنيها وووصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر قيمة 3330 جنيها للجرام الواحد، في وسط انخفاض في الطلب الفعلي للذهب خلال الفترة الحالية وأيضا بسبب هبوط الدولار بالسوق السوداء.

تحديث لحظى أسعار الذهب فى مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، وسعر الجنيه الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات مساء اليوم 3805 جنيهات للبيع، مقابل 3760 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأغلى سعرًا في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21

يباع جرام الذهب عيار 21 اليوم بسعر 3330 جنيه، مقابل 3290 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا بمحلات الصعيد.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2854 جنيهًا للبيع، في المقابل 2820 جنيه للشراء، ويكزن هو العيار الأكثر انتشارًا بمحلات القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

سعر الذهب عيار 14

استقر عيار 14 اليوم عند سعر 2226 جنيهًا للبيع، ومقابل 199850 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأقل تداولًا في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 26640 جنيهًا للبيع، مقابل سعر 26320 جنيه للشراء.

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تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالجنيه

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سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لمحل صاغة إلى آخر، وتكون من محافظة إلى أخرى، طبق نوع القطعة، ووزنها، وتكون رسومات الصياغة عليها، وستتراوح المصنعية ما بين 5% و10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة، طبق كل تاجر، ولذلك ينصح كافة خبراء الصاغة بالتأكد من أسعار المصنعية عند التاجر وتكون بمقارنته بغيره قبل الشراء.

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