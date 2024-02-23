الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

الدولار والجنيه المصري
الدولار والجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار والذهب تراجعًا كبيرًا بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبري رأس الحكمة التي ستجذب 35 مليار دولار خلال شهرين.

وهبطت أسعار الدولار في السوق السوداء 10 جنيهات دفعة واحدة ليسجل 55 جنيهًا بعد أن تجاوز 65 جنيها، في حين تراجع الذهب نحو 250 جنيهًا، وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر 3330 جنيهًا بدلًا من 3580 جنيهًا.

وأكد خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" هبط بشكل كبير بعد إعلان مجلس الوزراء الموافقة على إتمام  أكبر صفقة للاستثمار المباشر برأس الحكمة والتي أدت إلى هزة عنيفة في سوق مضاربات العملة.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر أدى إلى ارتباك في أسواق العملة الموازية، وتراجع الدولار 10 جنيهات دفعة واحدة.

وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الصفقة تمثل أكبر استثمارات أجنبية دخلت البلاد بقيمة 35 مليار دولار.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة والذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت بمقدار 250 جنيهًا خلال يومين فقط.

وأضاف أن أسعار الذهب تتأثر سلبًا وإيجابًا بالأحداث التي تعلنها الحكومة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر أحد الموارد الدولارية الهامة وهذا بالطبع سيؤثر على أسعار المنتجات كلها خلال الفترة المقبلة، متوقعًا تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدولار الذهب الصفقة شعبة الذهب الحكومة رأس الحكمة 250 جنيه

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