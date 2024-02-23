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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 23-2-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مع توقف حركة التعاملات اليوم الجمعة وغدًا السبت مع الراحة الأسبوعية للبنوك المصرية خلال هذين اليومين، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 23-2-2024 في البنوك. 

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع  

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و      30.95 جنيه للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و: 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.4660 جنيه33.5838 جنيه
جنيه إسترلينى39.0946 جنيه39.2301 جنيه
فرنك سويسرى35.1309 جنيه35.2456 جنيه
100 ين يابانى20.5226 جنيه20.5914 جنيه
ريال سعودى8.2233 جنيه8.2496 جنيه
دينار كويتى100.2289 جنيه100.5773 جنيه
درهم اماراتى8.3954 جنيه8.4242 جنيه
اليوان الصينى4.2889 جنيه4.3027 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

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