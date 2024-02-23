سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 23-2-2024 فى البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مع توقف حركة التعاملات اليوم الجمعة وغدًا السبت مع الراحة الأسبوعية للبنوك المصرية خلال هذين اليومين، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 23-2-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و: 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.4660 جنيه 33.5838 جنيه جنيه إسترلينى 39.0946 جنيه 39.2301 جنيه فرنك سويسرى 35.1309 جنيه 35.2456 جنيه 100 ين يابانى 20.5226 جنيه 20.5914 جنيه ريال سعودى 8.2233 جنيه 8.2496 جنيه دينار كويتى 100.2289 جنيه 100.5773 جنيه درهم اماراتى 8.3954 جنيه 8.4242 جنيه اليوان الصينى 4.2889 جنيه 4.3027 جنيه