اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

كشف اقتصاديون عن انهيار جديد للدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى سيتم الإعلان عليها خلال أيام، لافتين إلى أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد خبراء أن الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر يأتي في توقيت جيد ومناسب، موضحًا أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لعبور الأزمة الاقتصادية وتدبير سيولة دولارية كبيرة.

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن الإعلان عن اكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى تمثل خطوة استثنائية تُؤكّد ثقة المستثمرين العالميين في قدرة الاقتصاد المصري على التطور والتقدم، وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع "كيانات كبرى" تهدف هذه الصفقة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

الصفقة تؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى

أضاف الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور" أن الصفقة تُعدّ علامة بارزة تُؤكّد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في قدرة الاقتصاد المصري على تخطي التحديات كما تُشجّع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، مما يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

وتابع أبوالفتوح أن الصفقة تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وفقًا للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات.

سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة

أوضح أبو الفتوح تُوفّر الصفقة سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ما يُساهم في استقرار سوق النقد الأجنبية وتحسين احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصفقة تُساهم في تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية، مما يُعزّز من كفاءة وفعالية الاقتصاد.

إضافة إلى أن المشروعات الناتجة عن الصفقة يمكن أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل، ما يُقلّل من معدلات البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.

وتابع: غير أنه يصعب تقييم التأثير الكامل للصفقة على الاقتصاد دون معرفة تفاصيلها الدقيقة، مثل قيمتها أو نوعية المشروعات أو الجهات المستثمرة.

انهيار السوق السوداء للدولار بعد الإعلان عن الصفقة

وقال د. علي الادريسي الخبير الاقتصادي إن الإعلان عن الصفقة ساهم في انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بعد اقتراب حصول مصر علي سيولة نقدية للدولار كبيرة ستؤدي إلي استقرار كبير للاقتصاد المصري بعد دخول هذه الاستثمارات الكبيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل الدستور أن مصر مرشحة لجذب استثمارات تقدر بنحو ٢٠ مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهذه الصفقة بداية جيدة لمرحلة استعادة الاقتصاد عافيته وتحقيق معدلات نمو كبيرة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح د. مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

في نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس الحكومة ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.