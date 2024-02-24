سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 24-2-2024

سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-2-2024 مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي بالتزامن مع اقتراب موسم عمرة شهر رمضان ورغبة الكثير من المعتمرين في توفير عملة سعودية تكفي رحلة العمرة ومدة الإقامة في المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-2-2024

يمكن معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-2-2024 مقابل الجنيه المصري من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف المجالات حيث جاء سعر صرف العملة السعودية في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8:21 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8:19 جنيه للشراء و8:23 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر في عمليات الشراء نحو 8:19 جنيه للشراء و8:23 في عمليات البيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8:21 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 8:18 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8:23 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8:18 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى 8:19 جنيه للشراء و8:26 جنيه للبيع.

في البنك العربي الافريقي الدولي وصل الريال السعودي إلى 8:19 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصل الريال السعودي إلى 8:14 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الاسلامي سجل الريال السعودي نحو 8:20 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد استقر الريال عند مستوى 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى0.27 دولار بما يعادل نحو 3 ريالات للدولار الامريكي الواحد في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي السعودي.