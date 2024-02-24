السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 24-2-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-2-2024 مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي بالتزامن مع اقتراب موسم عمرة شهر رمضان ورغبة الكثير من المعتمرين في توفير عملة سعودية تكفي رحلة العمرة ومدة الإقامة في المملكة العربية السعودية.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-2-2024

يمكن معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-2-2024 مقابل الجنيه المصري من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف المجالات حيث جاء سعر صرف العملة السعودية في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية كما يلي:-

 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8:21 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

 

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8:19 جنيه للشراء و8:23 جنيه للبيع.

 

بلغ الريال السعودي في بنك مصر في عمليات الشراء نحو 8:19 جنيه للشراء و8:23 في عمليات البيع.

 

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8:21 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

 

حافظ الريال السعودي على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 8:18 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

txt

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

txt

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-2-2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8:23 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

 

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8:18 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

 

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى 8:19 جنيه للشراء و8:26 جنيه للبيع.

 

في البنك العربي الافريقي الدولي وصل الريال السعودي إلى 8:19 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

 

في بنك قطر الوطني الأهلي وصل الريال السعودي إلى 8:14 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

 

في بنك فيصل الاسلامي سجل الريال السعودي نحو 8:20 جنيه للشراء و8:25 جنيه للبيع.

 

في المصرف المتحد استقر الريال عند مستوى 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

txt

الفراخ بـ95 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة فى الأسواق

txt

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-2-2024

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى0.27 دولار بما يعادل نحو 3 ريالات للدولار الامريكي الواحد في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي السعودي.

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعي و"بيتكوين" تحاول الصمود

سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي الريال السعودي سعر الريال عملة سعودية

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024

شركة البريد للاستثمار: مشروع رأس الحكمة يغير مجرى الاقتصاد المصرى بطريقة إيجابية

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

سفير موسكو لدى واشنطن: العقوبات الأمريكية محاولة ساخرة للتدخل فى شئوننا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال