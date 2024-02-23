الذهب يتراجع.. والدولار الموازى يفقد 10 جنيهات

شهدت أسعار الدولار والذهب تراجعًا كبيرًا، بعد إعلان الحكومة عن توقيع صفقة استثمارية كبرى، وسط توقعات من خبراء بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وهبطت أسعار الدولار فى السوق السوداء بقيمة ١٠ جنيهات دفعة واحدة، ليسجل ٥٥ جنيهًا، بعد أن تجاوز ٦٤ جنيهًا فى وقت سابق.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر أدى الى ارتباك فى أسواق العملة الموازية «السوداء»، ليتراجع سعر الدولار أكثر من ١٠ جنيهات، فى يوم واحد بعد إعلان الصفقة.

وأضاف «عبدالعال»: «الصفقة تمثل أكبر استثمارات أجنبية دخلت البلاد، وستؤدى إلى نقلة فى الاقتصاد المصرى، من خلال المساهمة فى توفير سيولة دولارية كبيرة، وفرص عمل مباشرة، وبالتالى سد الفجوة التمويلية فى النقد الأجنبى».

وتوقع الخبير المصرفى أن تسجل أسعار الدولار والذهب مزيدًا من التراجع، خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على جميع التمويلات التى ستوفرها هذه الصفقة الاستثمارية، معتبرًا أنها شهادة ثقة ونجاح للاقتصاد المصرى، وتمثل بداية لجنى ثمار الاصلاح الاقتصادى.

وقال لطفى منيب، نائب رئيس شعبة «المجوهرات والمعادن الثمينة والذهب» باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة ٢٥٠ جنيهًا، خلال يومين فقط، ليصل سعر «عيار ٢١» إلى ٣٣٣٠ جنيهًا، مقابل ٣٥٨٠ جنيهًا بنهاية الأربعاء الماضى، مضيفًا: «الأخبار الجيدة بإتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى أدت إلى تراجع كبير فى أسعار الدولار فى السوق السوداء، ما انعكس على أسعار الذهب».

وأضاف «منيب»: «أسعار الذهب تتأثر سلبًا وإيجابًا بالقرارات والأخبار التى تعلنها الحكومة»، مشددًا على أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر أحد الموارد الدولارية المهمة، ويؤثر على أسعار كل المنتجات، خلال الفترة المقبلة.

وتوقع نائب رئيس شعبة «الذهب»، فى تصريحاته لـ«الدستور»، تراجع أسعار جميع السلع بنسبة تصل إلى ٢٠٪، خلال الفترة القليلة المقبلة.