فى بداية التعاملات المسائية.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3560 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل استقرار الدولار.

جاء ذلك وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي عن شهر يناير، في وقت لاحق اليوم، وذلك للحصول على إشارات واضحة حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب عيار 21



وتراجعت أسعار الذهب بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3560 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار

في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، لتسجل 2028 دولارًا.

سعر الذهب عيار 24



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 3060 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2380 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28560 جنيهًا.

ارتفاع 15 جنيهًا فى أسعار الذهب أمس

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، ولامس مستوى 3590 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3585 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2017 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2023 دولارًا.

في سياق متصل، توقعت "سيتي جروب" أكبر شركة للخدمات المالية في العالم، ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بصورة حادة لتسجل مستوى 3000 دولار، في فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، وذلك بفعل عدة عوامل، من بينها تعرض الأسواق العالمية لحالة من الركود التضخمي، الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة، وتزايد مشتريات البنوك المركزي من الذهب لتنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان.