تحديث لحظي.. استمرار تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

شهدت سعر الذهب اليوم انخفاضا في السوق المحلية لليوم الثاني على التوالي انخفاض طفيف بسبب استقرار الأسواق تدريجيًا، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري

وسجل سعر الذهب انخفاض بقيمة 20 جنيه أمس واستمرت في الانخفاض اليوم بقيمة 7 جنيهات.

ووصل سعر الذهب وفق آخر تحديث كالتالي حيث سجل عيار 18 نحو 3076 جنيه وسجل عيار 21 3590 جنيه وسجل عيار 24 نحو 4103 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب لا تشمل المصنعية تضاف المصنعية علي القطعه علي حسب نوع العيار وكذلك علي حسب نوع القطعه تتراوح من 150 جنيه وحتي 300 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة لـ الدستور أن سعر الذهب العالمي تراجع لنحو 2028 دولار للأونصة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويشهد سعر الجنيه الذهب استقرار عند سعر 28780 جنيه ويشهد إقبال على الشراء غير مسبوق بسبب رغبة المواطنين في الادخار واللجوء إلى الذهب باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

وأضاف التقرير أن عام 2020 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 23.5 طن وحققت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.2 طن وبلغت مشتريات المشغولات الذهبية 21.3 طن وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 22% بمقدار 147 جنيه للجرام عيار 21 وحققت الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 25% ليربح 381 دولار لكل أونصة.



وفيما يتعلق بأداء الذهب خلال عام 2021 فقد بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 34.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.4 طن وسجلت مشتريات المشغولات الذهبية 31.7 طن وسعر الذهب المحلي.