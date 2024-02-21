الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث لحظي.. استمرار تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

شهدت سعر الذهب اليوم انخفاضا في السوق المحلية لليوم الثاني على التوالي انخفاض طفيف بسبب استقرار الأسواق تدريجيًا، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري

وسجل سعر الذهب انخفاض بقيمة 20 جنيه أمس واستمرت في الانخفاض اليوم بقيمة 7 جنيهات.

ووصل سعر الذهب وفق آخر تحديث كالتالي حيث سجل عيار 18 نحو 3076 جنيه وسجل عيار 21 3590 جنيه وسجل عيار 24 نحو 4103 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب لا تشمل المصنعية تضاف المصنعية علي القطعه علي حسب نوع العيار وكذلك علي حسب نوع القطعه تتراوح من 150 جنيه وحتي 300 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة لـ الدستور أن سعر الذهب العالمي تراجع لنحو 2028 دولار للأونصة.

تقرير: تراجع الطلب على الذهب في مصر قبل رمضان

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

انخفاض أسعار الذهب الآن فى مصر عيار 21 و24 رغم الارتفاع العالمى

رغم الارتفاع العالمي.. تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويشهد سعر الجنيه الذهب استقرار عند سعر 28780 جنيه ويشهد إقبال على الشراء غير مسبوق بسبب رغبة المواطنين في الادخار واللجوء إلى الذهب باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

وأضاف التقرير أن عام 2020 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 23.5 طن وحققت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.2 طن وبلغت مشتريات المشغولات الذهبية 21.3 طن وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 22% بمقدار 147 جنيه للجرام عيار 21 وحققت الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 25% ليربح 381 دولار لكل أونصة.

وفيما يتعلق بأداء الذهب خلال عام 2021 فقد بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 34.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.4 طن وسجلت مشتريات المشغولات الذهبية 31.7 طن وسعر الذهب المحلي.

اسعار الذهب اليوم الذهب التاجز سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

مواد متعلقة

انخفاض أسعار الذهب الآن فى مصر عيار 21 و24 رغم الارتفاع العالمى

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية