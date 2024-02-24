أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024 محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية حاليا مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في تخزين البروتين الداجني ومشتملاته لتوفير الوقت والجهد خلال الشهر الكريم والتفرغ للعبادة والطاعة وقراءة القرآن الكريم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 24-2-2024

يستعرض الدستور للقراء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024 مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتوافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين مما أثر على زيادة حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين وجاءت الأسعار بالتفصيل كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 90 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 24-2-2024

يتراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم من 9.00 إلى 9:25 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت بلدي مشعر عمر يوم من 9.25 إلى 9:50 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت بلدي هجين عمر يوم من 10:00 إلى 10:25 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت روزي فيومي عمر يوم من 14:50 إلى 14:75 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت جميزة عمر يوم من 14:50 إلى 14:75 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت ساسو شيفر بيور عمر يوم من 14:50 إلى 15:75 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت ابيض فوق 42 جرام من 31:50 إلى 32:00 جنيه.



أسعار البط اليوم السبت 24-2-2024

يتراوح سعر بط مولارد عمر يوم من 37:50 إلى 37:75 جنيه.

يتراوح سعر بط تسمين عمر يوم من 25:00 إلى 25:50 جنيه.

يتراوح سعر بط فرنساوي عمر يوم من 25:00 إلى 25:75 جنيه.

يتراوح سعر بط شريفان عمر يوم من 20:50 إلى 25:75 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024

تشهد بورصة الدواجن في بداية التعاملات السبت 24-2-2024 استقرار ملحوظ في أسعار الطيور بمختلف أنواعها وذلك بسبب زيادة حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1445/2024.