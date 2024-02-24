مواعيد الصلاة اليوم السبت 24-2-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 24-2-2024 في محافظات مصر، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين من كافة محافظات الجمهورية في ضبط أوقات أداء الفرائض الخمس في أوقاتها، وذلك وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 24-2-2024 في محافظات مصر

يعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم السبت 24-2-2024 في محافظات مصر، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميًا، وتهم قطاع عريض من المواطنين، حيث جاءت المواعيد كما يلي:



مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة السبت 24-2-2024

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:01 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:09 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:23 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:49 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:07 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:03 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:10 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:25 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:52 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:09 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:07 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:14 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:27 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:54 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:12 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة المنيا

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:03 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:10 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:26 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:53 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:09 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:01 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:09 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:23 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:49 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:07 مساء.