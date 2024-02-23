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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 23-2-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي عماد الدين، والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، لذا يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأدائها في اوقاتها المحددة لمدة 5 أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 23-2-2024 في محافظات مصر.

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القاهرة2024-02-235:2 ص6:28 ص12:8 م3:22 م5:49 م7:6 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية2024-02-235:7 ص6:35 ص12:14 م3:27 م5:53 م7:11 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
طنطــا2024-02-235:3 ص6:30 ص12:9 م3:23 م5:49 م7:7 م
المنصورة2024-02-235:1 ص6:29 ص12:8 م3:21 م5:47 م7:6 م
الزقـازيق2024-02-235:1 ص6:28 ص12:7 م3:21 م5:47 م7:5 م
أسيــوط2024-02-235:2 ص6:26 ص12:9 م3:25 م5:52 م7:7 م
سـوهاج2024-02-235:0 ص6:24 ص12:7 م3:23 م5:50 م7:5 م
بنى سويف2024-02-235:2 ص6:28 ص12:9 م3:24 م5:50 م7:7 م
المنـيـا2024-02-235:4 ص6:29 ص12:10 م3:26 م5:53 م7:9 م
قـــنا2024-02-234:55 ص6:19 ص12:3 م3:20 م5:46 م7:1 م
أســوان2024-02-234:54 ص6:16 ص12:2 م3:20 م5:47 م7:1 م
مطـروح2024-02-235:18 ص6:46 ص12:24 م3:37 م6:4 م7:22 م
الغردقـة2024-02-234:51 ص6:16 ص11:58 ص3:14 م5:41 م6:57 م
الخارجـة2024-02-235:5 ص6:28 ص12:12 م3:30 م5:57 م7:11 م
الإسماعيلية2024-02-234:58 ص6:25 ص12:4 م3:18 م5:44 م7:2 م
دميـاط2024-02-235:0 ص6:28 ص12:6 م3:19 م5:45 م7:4 م
السـلوم2024-02-235:26 ص6:54 ص12:33 م3:46 م6:12 م7:31 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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