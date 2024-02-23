مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 23-2-2024 فى محافظات مصر

الصلاة هي عماد الدين، والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، لذا يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأدائها في اوقاتها المحددة لمدة 5 أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 23-2-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القاهرة 2024-02-23 5:2 ص 6:28 ص 12:8 م 3:22 م 5:49 م 7:6 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 2024-02-23 5:7 ص 6:35 ص 12:14 م 3:27 م 5:53 م 7:11 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء طنطــا 2024-02-23 5:3 ص 6:30 ص 12:9 م 3:23 م 5:49 م 7:7 م المنصورة 2024-02-23 5:1 ص 6:29 ص 12:8 م 3:21 م 5:47 م 7:6 م الزقـازيق 2024-02-23 5:1 ص 6:28 ص 12:7 م 3:21 م 5:47 م 7:5 م أسيــوط 2024-02-23 5:2 ص 6:26 ص 12:9 م 3:25 م 5:52 م 7:7 م سـوهاج 2024-02-23 5:0 ص 6:24 ص 12:7 م 3:23 م 5:50 م 7:5 م بنى سويف 2024-02-23 5:2 ص 6:28 ص 12:9 م 3:24 م 5:50 م 7:7 م المنـيـا 2024-02-23 5:4 ص 6:29 ص 12:10 م 3:26 م 5:53 م 7:9 م قـــنا 2024-02-23 4:55 ص 6:19 ص 12:3 م 3:20 م 5:46 م 7:1 م أســوان 2024-02-23 4:54 ص 6:16 ص 12:2 م 3:20 م 5:47 م 7:1 م مطـروح 2024-02-23 5:18 ص 6:46 ص 12:24 م 3:37 م 6:4 م 7:22 م الغردقـة 2024-02-23 4:51 ص 6:16 ص 11:58 ص 3:14 م 5:41 م 6:57 م الخارجـة 2024-02-23 5:5 ص 6:28 ص 12:12 م 3:30 م 5:57 م 7:11 م الإسماعيلية 2024-02-23 4:58 ص 6:25 ص 12:4 م 3:18 م 5:44 م 7:2 م دميـاط 2024-02-23 5:0 ص 6:28 ص 12:6 م 3:19 م 5:45 م 7:4 م السـلوم 2024-02-23 5:26 ص 6:54 ص 12:33 م 3:46 م 6:12 م 7:31 م