مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 23-2-2024 فى محافظات مصر
الصلاة هي عماد الدين، والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، لذا يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأدائها في اوقاتها المحددة لمدة 5 أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 23-2-2024 في محافظات مصر.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|القاهرة
|2024-02-23
|5:2 ص
|6:28 ص
|12:8 م
|3:22 م
|5:49 م
|7:6 م
مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|الأسكندرية
|2024-02-23
|5:7 ص
|6:35 ص
|12:14 م
|3:27 م
|5:53 م
|7:11 م
مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|طنطــا
|2024-02-23
|5:3 ص
|6:30 ص
|12:9 م
|3:23 م
|5:49 م
|7:7 م
|المنصورة
|2024-02-23
|5:1 ص
|6:29 ص
|12:8 م
|3:21 م
|5:47 م
|7:6 م
|الزقـازيق
|2024-02-23
|5:1 ص
|6:28 ص
|12:7 م
|3:21 م
|5:47 م
|7:5 م
|أسيــوط
|2024-02-23
|5:2 ص
|6:26 ص
|12:9 م
|3:25 م
|5:52 م
|7:7 م
|سـوهاج
|2024-02-23
|5:0 ص
|6:24 ص
|12:7 م
|3:23 م
|5:50 م
|7:5 م
|بنى سويف
|2024-02-23
|5:2 ص
|6:28 ص
|12:9 م
|3:24 م
|5:50 م
|7:7 م
|المنـيـا
|2024-02-23
|5:4 ص
|6:29 ص
|12:10 م
|3:26 م
|5:53 م
|7:9 م
|قـــنا
|2024-02-23
|4:55 ص
|6:19 ص
|12:3 م
|3:20 م
|5:46 م
|7:1 م
|أســوان
|2024-02-23
|4:54 ص
|6:16 ص
|12:2 م
|3:20 م
|5:47 م
|7:1 م
|مطـروح
|2024-02-23
|5:18 ص
|6:46 ص
|12:24 م
|3:37 م
|6:4 م
|7:22 م
|الغردقـة
|2024-02-23
|4:51 ص
|6:16 ص
|11:58 ص
|3:14 م
|5:41 م
|6:57 م
|الخارجـة
|2024-02-23
|5:5 ص
|6:28 ص
|12:12 م
|3:30 م
|5:57 م
|7:11 م
|الإسماعيلية
|2024-02-23
|4:58 ص
|6:25 ص
|12:4 م
|3:18 م
|5:44 م
|7:2 م
|دميـاط
|2024-02-23
|5:0 ص
|6:28 ص
|12:6 م
|3:19 م
|5:45 م
|7:4 م
|السـلوم
|2024-02-23
|5:26 ص
|6:54 ص
|12:33 م
|3:46 م
|6:12 م
|7:31 م