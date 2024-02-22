الخميس 22 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

إمساكية شهر رمضان 2024 لمواعيد الصلاة وعدد ساعات الصيام

شهر رمضان
شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، أيام معدودة باتت تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية هلال رمضان 2024 خلال الأيام القليلة الماضية. 

موعد شهر رمضان 2024

وارتفع البحث مؤخرًا حول إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، إذ أعلنت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024 رسميًا.

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيًا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

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أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2024

إمساكية شهر رمضان 2024

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

استطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 2024

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445 للإعلان عن أول رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا، فيما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى آخر فبعض الدول تعتمد على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر الذي يسبب اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت في وقت سابق، عن منهجها في رؤية الهلال، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

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