الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أيام إجازات شهر رمضان 2024 ومتى يبدأ عيد الفطر 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية فى شهر رمضان 2024 وذلك قبل الأيام التى تفصلنا بشهر رمضان 2024، وترصد الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل إجازات شهر رمضان وكم يوافق ميلاديًا.

موعد شهر رمضان 2024

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك يتبقى حوالى 178 يوما على أول أيامه.

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متى ينتهي رمضان 2024

يبدأ شهر رمضان فى 11 مارس لعام 2024، وينتهى شهر رمضان فى يوم الثلاثاء 9 أبريل، وسيكون رمضان 30 يومًا.

إجازات رسمية فى شهر رمضان 2024

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

 

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

 

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

 

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

 

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

 

يوم السبت 23 مارس 2024.

 

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

 

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

 

يوم السبت 30 مارس 2024.

 

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

 

يوم الجمعة 5  أبريل 2024.

 

يوم السبت  6 أبريل 2024

موعد عيد الفطر 2024

بالتزامن مع البحث عن موعد رمضان والإجازات يبحث العديد عن إجازة عيد الفطر، حيث كانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصرى نشرت منذ وقت سابق  أجندة العطلات الرسمية ومن ضمنها موعد إجازة عيد الفطر 2024، والتي تبدأ يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، على أن تكون إجازة عيد الفطر 2024، 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.

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