الأربعاء 21 فبراير 2024
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أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بطرق مختلفة

دبابيس الدجاج
دبابيس الدجاج

تبحث عدد كبير من السيدات عن أبزر الأكلات التى يمكن تنفيذها، وهو ما يدفعهم للبحث المستمر عبر محرك البحث جوجل عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024 والتفاصيل الخاصة بأبرز أنواع الأكلات.

أفكار إفطار شهر رمضان 2024

ونوضح فى السطور التالية مجموعة من أبرز طرق عمل دبابيس الدجاج بطرق مختلفة ضمن أفكار إفطار شهر رمضان 2024.

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أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل عرق فلتو بالخضروات وفراخ تندوري


طريقة عمل طاجن دبابيس الدجاج بالخضار

المقادير:
دبابيس الدجاج: كيلو دبابيس دجاج.
البصل: 1 ثمرة بصل مبشورة.
الطماطم: 1 ثمرة طماطم مبشورة.
الزيت: ملعقة كبيرة زيت ذرة.
المرقة: 1 كيس مرقة فورية.
الملح: ١ ملعقة صغيرة من الملح.
الخل: 1 ملعقة كبيرة من الخل.
دبي الرمان: 1 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
البابريكا: 1 ملعقة كبيرة من البابريكا المدخنة.
صويا صوص: 1 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
ثوم بودر: 1 ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
البصل البودر: 1 ملعقة كبيرة من البصل البودر.
الفلفل الاسود: 1 ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.
العسل الاسود: 1 ملعقة كبيرة من العسل الاسود.
شرائح بصل: عدد ثمرتين بصل مقطعه شرائح.
شرائح الطماطم: عدد ثمرتين طماطم مقطعه شرائح.
شرائح بطاطس: عدد ثمرتين بطاطس مقطعه شرائح.

خطوات التحضير طاجن دبابيس الدجاج بالخضار

الخطوة الاولى:
نقوم بغسل دبابيس الدجاج جيدا وتركها في محلول النفع.

الخطوة الثانية:
نقوم بإضافة الطماطم والبصل والصوصات والزيت والخل والبهارات والمرقة الفورية ونقلب جيدا.

الخطوة الثالثة:
نقوم بإضافة دبابيس الدجاج ونقلبها جيدا ونتركها لمدة ساعة ساعة او اكثر حسب الوقت في التتبيلة.


الخطوة الرابعة:
نأتي بطاجن ونقوم برص البطاطس.

الخطوة الخامسة:
نضع شرائح البصل ونضيف الفراخ او الدبابيس بشكل منتظم

الخطوة السادسة:
نقوم بإضافة شرائح الطماطم ورشة ملح وفلفل على الوجه.

الخطوة السابعة:
نقوم بتغطية الطاجن بورق فويل جيدا.

الخطوة الثامنة:
نقوم بإدخال الطاجن الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ساعة ونصف.

الخطوة التاسعة:
نقوم بإخراج الطاجن ونظيل ورق الفويل وندهنها بخليط العسل الاسود والزيت والملح والفلفل مرة أخرى.

الخطوة العاشرة:
نقوم بإدخالها الفرن مرة أخرى تحت الشواية لمدة 5 دقائق حتى تأخذ لون فقط.

الخطوة الحادية عشرة:
تقدم مع ارز مصري ابيض بالزبدة وسلطة خضراء.

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أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل وصفة الكبسة باللحمة


طريقة عمل دبابيس الدجاج بطريقة تكا في الفرن

المقادير:
دبابيس الدجاج كيلو من دبابيس الدجاج.
الزبادي: 2 علبة زبادي كبيرة.
الثوم: 7 فصوص ثوم كبيرة مهروسة.
الزيت: 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
الصلصة: 2 ملعقة كبيرة صلصة.
الكاري: 1 ملعقة كبيرة كاري.
الكرك: 1 ملعقه كبيرة كركم.
الفلفل الأسمر: 1 ملعقة متوسطة فلفل اسود.
البهارات السبعة: 1 ملعقه متوسطه من البهارات السبعة.
القرفة: 1 ملعقه صغيره قرفة.
الملح: 1 ملعقة صغيرة ملح.

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خطوات تحضير دبابيس الدجاج

الخطوة الاولى:
نقوم  بإحضار بولة كبيرة ونضع بها مقادير التتبيله ونقوم بتقليبها جيدًا.

الخطوة الثانية:
نقوم بعمل شقوق خفيف في كل دبوس تحت الجلد ثم نتبل كل دبوس من الخارج ومن تحت الجلد.

الخطوة الثالثة:
نقوم برص دبابيس الدجاج في صاج أو صينية فوق شرائح بصل احمر.

الخطوة الرابعة:
نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن في الرف الاوسط لمدة ساعة ونصف ثم تقدم مع ارز ابيض بالزبدة وسلطة خضراء.

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