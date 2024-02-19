من أقوى 100 سيدة في العالم.. اعرف من هى هدى منصور

اختارت مجلة فوربس العالمية 100 سيدة من رائدات الأعمال في مصر والوطن العربي، وقد نجحت السيدة هدى منصور في أن تصبح ضمن قائمة فوربس السنوية لأقوى السيدات رائدات الأعمال لعام 2024، والتي تركز على النساء الأكثر نجاحًا في مجال الأعمال، واللاتي لهن مستقبل مشرق ومتطور.

من هي هدى منصور؟

هدى منصور حصلت على بكالوريوس هندسة من جامعة الإسكندرية عام 1992، وهى أول سيدة من الشرق الأوسط يتم تعيينها في منصب المدير العام لشركة ساب (SAP) في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في 75 دولة.

قادت هدى منصور الجهود المطروحة في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) مع وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف تعزيز العمليات التجارية للقطاع كجزء من خطط استدامة الأعمال لدعم استراتيجية الوزارة لإزالة الكربون بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جائزة أفضل امرأة متميزة في التحول الرقمي

وحصلت على جائزة أفضل امرأة متميزة في مجال التحول الرقمي من قِبَل المجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية في عام 2021.

وتم انتخابها كعضو مجلس إدارة من قبل غرفة التجارة الأمريكية في يونيو 2021 وكنائب الرئيس وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة منذ سبتمبر 2020.

وفي عام 2023 تم تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة IFS - الشركة العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات المؤسسية السحابية.

وفي فبراير من هذا العام عام 2024 تم اختيارها كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "Centamin PLC".

قائمة فوربس

وضمت القائمة 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية، وتصدرت سيدات الأعمال المصريات التصنيف بـ17 سيدة، وجاءت بعدهن الإماراتيات بعدد 14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بعدد 9 سيدات لكل منهما.

أما قطاع البنوك والخدمات المالية فتصدر القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما، وانضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعًا مختلفًا.

وضمت القائمة المصرية بجوار هدى منصور السيدة داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري، و ميريت السيد، داليا وهبة من شركة حسن علام القابضة، حسن علام للمرافق، ومنى ذوالفقار من شركة ذوالفقار وشركاؤها، مجموعة إي إف چي القابضة.

وكذلك إلهام محفوظ من البنك التجاري الكويتي، وميرنا عارف المديرة العامة في شركة مايكروسوفت مصر وداليا إبراهيم من نهضة مصر للنشر.

وقد اعتمدت في اختيار القائمة على معايير كتيرة منها حجم الأعمال، ومدى التأثير في المنطقة، والأسواق اللي بيعملوا فيها، والإنجازات المتحققة خلال 2023، بجانب مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية اللي قدموها في حين تم استبعاد قادة الشركات العائلية.