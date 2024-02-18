أقوى سيدات الأعمال.. من هى ريم أسعد التى اختارتها مجلة فوربس؟

اختارت مجلة فوربس العالمية، 100 سيدة من رائدات الأعمال في مصر والوطن العربي، وقد نجحت السيدة ريم أسعد نائب الرئيس لشركة سيسكو في أن تصبح ضمن قائمة فوربس السنوية لأقوى السيدات رائدات الأعمال لعام 2024، والتي تركز على النساء الأكثر نجاحًا في مجال الأعمال، واللاتي لهن مستقبل مشرق ومتطور.

من هي ريم أسعد؟

ريم أسعد سيدة أعمال مصرية، نائبة رئيس شركة Cisco التكنولوجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وحصلت على بكالوريوس في نظم حاسبات ومعلومات الحاسوبية من جامعة هيوستن الأمريكية في عام 1993 وحصلت أيضا شهادة برنامج الإدارة المتقدمة من كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016،.

وشغلت ريم منصب رئيس لجنة الاستدامة المؤسسية في شركة "راية القابضة للاستثمارات المالية" منذ عام 2015، حتى عام 2020، مزود خدمات الدعم الخارجية في مجال العمليات التجارية ومقرها القاهرة، كما كانت مدير قطاع تقنية المعلومات وعلاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية في ذات الشركة.

وتولت منصب نائبة الرئيس شركة سيسكو في عام 2021، وهي تشرف على أكثر من 3 آلاف موظف ومورد في 74 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقامت ريم بالمشاركة في مؤتمر المناخ الذي تمت إقامته في مصر COP27 عام 2022، واستعرضت رؤيتها حول التكنولوجيا كجزء من المستقبل الأخضر والرقمي.

وصنفت مجلة فوربس ريم أسعد ضمن قائمة أقوى النساء في العالم العربي لعامي 2016 و2017 ولعامي 2023 و2024.

قائمة فوربس:

وضمت القائمة 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية، وتصدرت سيدات الأعمال المصريات التصنيف بـ17 سيدة، وجاءت بعدهن الإماراتيات بعدد 14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بعدد 9 سيدات لكل منهما.

أما قطاع البنوك والخدمات المالية فتصدر القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما، وانضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعًا مختلفًا.

وضمت القائمة المصرية بجوار ريم اسعد السيدة داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وميريت السيد، داليا وهبة من شركة حسن علام القابضة، حسن علام للمرافق، ومنى ذوالفقار من شركة ذوالفقار وشركاؤها، مجموعة إي إف چي القابضة.

وهدى منصور من شركة IFS وكذلك إلهام محفوظ من البنك التجاري الكويتي، وميرنا عارف المديرة العامة في شركة مايكروسوفت مصر وداليا إبراهيم من نهضة مصر للنشر.

وقد اعتمدت في اختيار القائمة على معايير كتيرة منها حجم الأعمال، ومدى التأثير في المنطقة، والأسواق اللي بيعملوا فيها، والإنجازات المتحققة خلال 2023، بجانب مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية اللي قدموها في حين تم استبعاد قادة الشركات العائلية.