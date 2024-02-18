الأحد 18 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

من هى باكينام كفافى؟.. احتلت مرتبة ضمن قائمة فوربس للسيدات

باكينام كفافي
باكينام كفافي

نجحت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، في أن تصبح ضمن قائمة فوربس السنوية لأقوى سيدات الأعمال 2024، والتي تركز على النساء الأكثر نجاحًا في مجال الأعمال، واللاتي لهن مستقبل مشرق ومتطور.

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من هي باكينام كفافي؟

استهلت باكينام مسيرتها المهنية بالعمل في قطاع الاستثمار المالي والمصرفي بالمجموعة المالية هيرميس وأثبتت جدارتها حتى تولت منصب نائب الرئيس المجموعة المالية هيرميس انصب اهتمامها على قطاع الطاقة، وهو ما دفعها إلى تغيير مسارها المهني للانضمام إلي شركة الغاز والطاقة “جينكو” خلال عام 2003.

وتمتلك باكينام كفافي خبرة مهنية تتجاوز 18عامًا في قطاع الطاقة، وقد انضمت إلى شركة طاقة عربية عام 2006، وأصبحت الرئيس التنفيذي لها في عام 2013، وفي مايو 2022، استحوذت الشركة على ذراع الغاز الطبيعي المسال لشركة (Rosetta Energy).

في ديسمبر 2022، وتشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وهي عضوة مؤسسة ومشاركة في تحالف (آيرينا) العالمي لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، وتشغل عضوية مجلس إدارة والشركة العربية للأسمنت، من بين شركات أخرى.

كما شغلت عدة مناصب في المجموعة المالية هيرمس وهي نائبة الرئيس بين 2000 و2003 ومساعدة نائب الرئيس بين 1998 و2000، ومساعدة بين 1996 و1998، ومحللة من 1994 و1996.

وقد حصلت ماجيستير مصغر في النفط والغاز عام 2005 في المملكة المتحدة، وبكاليورس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1994 من جامعة القاهرة.

وعقب استحواذ شركة القلعة على شركة “جينكو” ودمجها ضمن شركتها “طاقة عربية” تم تكليف باكينام بشغل منصب رئيس قطاع الاستثمار بالشركة.ونجحت في إدارة أبرز مشروعات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها تطوير وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 65 ميجاواط بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

باكينام كفافى فوربس المجموعة المالية هيرمس النفط الغاز

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