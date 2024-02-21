لعام 2024.. أفضل 10 اتجاهات لتصميمات المكاتب في العالم

في أعقاب تطور ديناميكيات العمل والتأثير الدائم لجائحة كورونا، لم تعد المكاتب تقتصر على مجرد المساحات الوظيفية، بل تتحول إلى بيئات ديناميكية تعزز الإنتاجية والتعاون ورفاهية الموظفين.

وحسب موقع “Hindustan times”، فمساحة العمل الحديثة قد شهدت تطورًا كبيرًا، حيث تقوم الشركات بإعادة التفكير وإعادة تصور مكاتبها لتتماشى مع الأولويات الجديدة بدءًا من المرونة والتعاون وحتى الاستدامة ورفاهية الموظفين.

تأثر الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة بالتغيرات في كيفية تعامل الشركات مع استراتيجيات مكان العمل الخاصة بها، حيث تبحث الشركات عن عروض مساحات عمل متميزة، وسيتم تحديد اتجاهات تصميم المكاتب لعام 2024 من خلال هذه التوقعات الجديدة.

وشارك مارك باكفاسا، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة Eliganz Interiors، أهم 10 اتجاهات أحدثت ثورة في تصميم المكاتب في جميع أنحاء العالم لعام 2024.

أفضل 10 اتجاهات لتصميم المكاتب لعام 2024

1. الاستدامة:

مع التركيز المتزايد على الوعي البيئي، تكتسب تصاميم المكاتب المستدامة المزيد من الاهتمام ومن خلال استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، والمواد القابلة لإعادة التدوير، وطرق البناء الصديقة للبيئة، تعكس هذه التصميمات مسؤولية الشركات بينما يتردد صداها مع الموظفين والعملاء المهتمين بالبيئة.

2. التصميم الداخلي المريح:

وإدراكًا لأهمية رفاهية الموظفين، فإن تصميمات المكاتب المريحة آخذة في الارتفاع من الأثاث المريح إلى المكاتب القابلة للتكيف والإضاءة المواتية، تعطي هذه التصميمات الأولوية للراحة والصحة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الإنتاجية والرضا الوظيفي مع تخفيف المشكلات الصحية المتعلقة بمكان العمل.

3. التصميم الحيوي:

يكتسب التصميم المحبب للطبيعة شعبية كبيرة من خلال دمج المواد العضوية والمساحات الخضراء والعناصر الطبيعية مثل ضوء الشمس، تقلل روح التصميم هذه من مستويات التوتر وتعزز الرفاهية العامة من خلال تعزيز اتصال أعمق مع الطبيعة.

4. المساحات التعاونية:

وتأكيدًا على أهمية التعاون، تتميز تصميمات المكاتب الحديثة بمساحات عمل مشتركة، وترتيبات جلوس مرنة، وتخطيطات ذات مخطط مفتوح، وتعمل هذه الإعدادات على تعزيز تبادل الأفكار والعمل الجماعي والشعور بالمجتمع بين الموظفين.

5. الألوان الفاتحة والإضاءة الطبيعية:

أصبحت لوحات الألوان الفاتحة والإضاءة الطبيعية الوافرة منتشرة في كل مكان في أماكن العمل، تضفي هذه العناصر على المساحات إحساسًا بالسطوع والانفتاح، مما يعزز أجواء إيجابية وجذابة مع تقليل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية والحفاظ على الطاقة.

6. وسائل راحة عالية الجودة:

ولجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، تستثمر أماكن العمل في وسائل الراحة المتميزة مثل الكافيتريات ومراكز اللياقة البدنية والمساحات الخارجية ومرافق رعاية الأطفال، من خلال تقديم هذه الامتيازات، ينشئ أصحاب العمل بيئة عمل أكثر متعة وإنتاجية مع تعزيز التوازن بين العمل والحياة.

7. حجرات الخصوصية والأكشاك المعزولة:

وإدراكًا للحاجة إلى مساحات هادئة وسط البيئات التعاونية، تتميز تصميمات المكاتب الآن بحجرات خاصة وأكشاك عازلة للصوت، توفر هذه المناطق المنعزلة للموظفين مساحات مخصصة للعمل المركز أو الاجتماعات أو المناقشات السرية، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والتركيز.

8. مناطق الصالة:

بما يعكس الثقافة والقيم التنظيمية، أصبحت مناطق الصالة جزءًا لا يتجزأ من تصميمات المكاتب في العالم، لا تعمل هذه المساحات كمناطق ترفيهية فحسب، بل تجسد أيضًا روح الشركة، مما يعزز الشعور بالمجتمع ويعزز هوية العلامة التجارية بين الموظفين.

9. مساحات العمل الشخصية:

إدراكًا لأهمية التركيز الفردي، توفر أماكن العمل الحديثة مجموعة متنوعة من مساحات العمل الشخصية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة، تعمل هذه البيئات على تقليل عوامل التشتيت وتمكين الموظفين من اختيار الإعدادات التي تساعد على إنتاجيتهم، وبالتالي تحسين جودة العمل الشاملة والأداء الفردي.

10. تكامل التكنولوجيا:

مع ظهور التقنيات الذكية، تشهد هندسة المكاتب المعاصرة في العالم تكاملًا سلسًا بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز وغيرها من الابتكارات، من الأمان إلى الاتصال المحسن، تعمل هذه التقنيات على تحسين وظائف مكان العمل، وتسهيل العمل عن بعد، والارتقاء بتجربة الموظف.