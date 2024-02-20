الثلاثاء 20 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

موعد غرة شهر رمضان 2024 مصر.. ماذا أوضحت الحسابات الفلكية؟

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

موعد غرة شهر رمضان 2024 مصر من الأشياء التي زاد البحث عنها مؤخرًا، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، حيث أسابيع قليلة ويحلّ علينا شهر الصيام، لذا يبحث المسلمون عن موعده وفقًا لأخر تحديثات المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد غرة شهر رمضان 2024 مصر

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول موعد غرة شهر رمضان 2024 مصر، يستعرض "الدستور" تفاصيل إمساكية رمضان والتي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤخرًا في بيانه.

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنَّ أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1445 هجريا و2024 ميلاديا سيكون الاثنين الموافق 11 مارس المقبل 2024 وستكون عدته 30 يوما وبالحسابات الفلكية يتبقى ما يقرب من 20 يوما على موعد شهر رمضان 2024.

موعد غرة شهر رمضان 2024 مصر، أوضح المركز القومي للبحوث الفلكية، أنَّ عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 سيكون بمدة 13 ساعة و18 دقيقة وسيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة 14 ساعة و14 دقيقة، وفقًا لتقديرات الحسابات الفلكية.

للمعتمرين.. موعد غرة شهر رمضان المبارك 2024 في مصر

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF في مصر وفضل الصيام

استطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 2024

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445 للإعلان عن أول رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا، فيما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى آخر فبعض الدول تعتمد على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر الذي يسبب اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت في وقت سابق، عن منهجها في رؤية الهلال، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

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للمعتمرين.. موعد غرة شهر رمضان المبارك 2024 في مصر

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