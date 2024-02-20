إمساكية شهر رمضان 2024 PDF في مصر وفضل الصيام

حددت البحوث الفلكية إمساكية شهر رمضان 2024 والتي توضح مواقيت الصلوات الخمس طوال الشهر، ويهتم المسلمون بالبحث عنها والتي تحدد عدد ساعات الصيام مع اقتراب شهر رمضان، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام.

موعد شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، ويبدأ صوم شهررمضان بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والتي تقوم بها دار الإفتاء المصرية يوم 29 شعبان، وإذا ثبت مولد الهلال يكون اليوم التالي هو اليوم الاول من شهر رمضان، وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية وتحديد موعد آذان المغرب في رمضان، وموعد أذان الفجر في رمضان فإن عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان ستكون 13 ساعة و18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF

امساكية شهر رمضان 2024 PDF

فضل شهر رمضان

كما أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها للرد على سؤال أحد المسلمين حول فضل شهر رمضان، وقالت من أعظم الفروض والطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه: صوم رمضان، بما فضله الله تعالى به؛ حيث خصَّه من بين سائر العبادات بأنَّه له سبحانه، فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، فلم ينص على عظيم ثوابه، وجعله مُقَدَّرًا عند الله تعالى لعظمه، إلا أنه مع ذلك بَيَّن أنَّ من ذلك الثواب والجزاء العظيم مغفرة جميع ما مضى من الذنوب والآثام؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].