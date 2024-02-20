الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF في مصر وفضل الصيام

موعد شهر رمضان 2024
موعد شهر رمضان 2024

حددت البحوث الفلكية إمساكية شهر رمضان 2024 والتي توضح مواقيت الصلوات الخمس طوال الشهر، ويهتم المسلمون بالبحث عنها والتي تحدد عدد ساعات الصيام مع اقتراب شهر رمضان، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام.

موعد شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، ويبدأ صوم شهررمضان بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والتي تقوم بها دار الإفتاء المصرية يوم 29 شعبان، وإذا ثبت مولد الهلال يكون اليوم التالي هو اليوم الاول من شهر رمضان، وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان. 

متى يبدأ شهر رمضان 2024 وامساكية النصف الأول من الشهر

متى عيد الفطر 2024 وعدد الأيام المتبقية على شهر رمضان

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية وتحديد موعد آذان المغرب في رمضان، وموعد أذان الفجر في رمضان فإن عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان ستكون  13 ساعة و18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF

امساكية شهر رمضان 2024 PDF

فضل شهر رمضان

كما أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها للرد على سؤال أحد المسلمين حول فضل شهر رمضان، وقالت من أعظم الفروض والطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه: صوم رمضان، بما فضله الله تعالى به؛ حيث خصَّه من بين سائر العبادات بأنَّه له سبحانه، فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، فلم ينص على عظيم ثوابه، وجعله مُقَدَّرًا عند الله تعالى لعظمه، إلا أنه مع ذلك بَيَّن أنَّ من ذلك الثواب والجزاء العظيم مغفرة جميع ما مضى من الذنوب والآثام؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].

txt

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

txt

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

شهر رمضان 2024 امساكيه شهر رمضان 2024 عدد ساعات الصيام في شهر رمضان موعد شهر رمضان 2024 مواقيت الصلوات الخمس

مواد متعلقة

ما حكم عدم القدرة على الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد أول أيام شهر رمضان 2024|عدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية 2024

مع اقتراب رمضان.. هل يجوز الصيام بدون نية للتطوع والفريضة؟

تضامنا مع زوجاته.. داعية يكشف سر إكثار النبى من الصوم فى شعبان (فيديو)

أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الأحد 11 فبراير 2024 

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

ضوابط صلاة التراويح وعمل المساجد فى شهر رمضان 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟