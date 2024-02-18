ما حكم عدم القدرة على الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم عدم القدرة على الصيام لأسباب طبية، وما الكفارة عن هذا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لو مفيش قدرة نهائيًا على الصيام لأسباب طبية، والطبيب قرر منع الصيام لحدوث أمر خطر قد يحدث نخرج طعام مسكين عن كل يوم".

وأضاف: "يمكن صيام الأيام الفائتة قبل دخول شهر رمضان، سواء لأسباب عذرية نسائية أو مرضية، ولو لم تكن هناك قدرة على الصيام يتم إخراج طعام مسكين عن كل يوم".

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