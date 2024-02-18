الأحد 18 فبراير 2024
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الدين لله

ما حكم عدم القدرة على الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ علي فخر
الشيخ علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم عدم القدرة على الصيام لأسباب طبية، وما الكفارة عن هذا؟. 

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لو مفيش قدرة نهائيًا على الصيام لأسباب طبية، والطبيب قرر منع الصيام لحدوث أمر خطر قد يحدث نخرج طعام مسكين عن كل يوم".

وأضاف: "يمكن صيام الأيام الفائتة قبل دخول شهر رمضان، سواء لأسباب عذرية نسائية أو مرضية، ولو لم تكن هناك قدرة على الصيام يتم إخراج طعام مسكين عن كل يوم".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية عدم القدرة على الصيام

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