الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

يبحث العديد من المواطنين عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، وترصد الدستور خلال التقرير التالى عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، ويتبقى حوالي 20 يومًا على حلول الشهر الكريم.

هل ستقام فعاليات "ليال سعودية مصرية" فى شهر رمضان؟

موعد شهر رمضان 2024 

يأتي موعد شهر رمضان في 11 مارس 2024، وفقًا للحسابات الفلكية.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

وبحسب ما اعلنته دار الافتاء، يوافق شهر رمضان 2024 يوم 11 من شهر مارس، على أن يكون 9 أبريل اليوم الأخير منه ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية، ومع ذلك، فإن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة لتحديد بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

يوجد العديد من التهنئات التى من الممكن أن تقولها للأشخاص المقربين فى شهر رمضان ومنها: 

 

كل عام وأنت بخير يا صديقي العزيز بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأسال الله العظيم أن يبلغنا الشهر الكريم سنوات عديدة.

 

رمضان كريم عليك يا أغلى الغاليين، كل عام وأنت بخير وفي سعادة وهناء.

 

أرسل لك أجمل الكلمات التي تحمل الحب والود من داخل قلبي أهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

موعد عيد الفطر 2024

يتم تحديد موعد عيد الفطر بعد رؤية هلال شهر شوال، حيث يتم استطلاع الهلال يوم 29 رمضان 1445 هجريًا، الموافق 8 أبريل 2024 ميلاديًا، إذا تم رؤية الهلال في ذلك اليوم، فسيكون أول أيام عيد الفطر هو اليوم التالي، أي يوم الأربعاء 9 أبريل 2024 ميلاديًا، أما إذا تعثرت رؤية الهلال، فسيكون يوم الخميس 10 أبريل 2024 ميلاديًا هو أول أيام عيد الفطر.

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