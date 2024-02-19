هل ستقام فعاليات "ليال سعودية مصرية" فى شهر رمضان؟

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن هناك انفتاحًا وتعاونًا مشتركًا ورغبة في التعاون الفني والفاعليات طوال العام مع هيئة الترفيه السعودية.

وأكدت الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد ما يمنع من إقامة فعالية فنية تتناسب مع الأجواء الرمضانية ضمن "ليال سعودية مصرية"، كما أن مصر تعتاد على إقامة هذه الفعاليات الرمضانية داخل دار الأوبرا المصرية، ولكن هذه المرة من الوارد أن تكون بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية.

وواصلت: "نرحب بهذا التعاون لإقامة فعاليات رمضانية، ونعمل حاليًا على هذا البرنامج، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الاتفاق".