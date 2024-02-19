الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزيرة الثقافة توجه رسالة خاصة لـ محمد منير بعد حفل الأوبرا (فيديو)

محمد منير
محمد منير

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن حفل ليال سعودية مصرية الذي أقيم مؤخرا بدار الأوبرا المصرية يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين.

وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنها توافقت مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تنظيم حفلات فنية مشتركة بين الفنانين المصريين والسعوديين، وأن هناك إقبالا وترحيبا من قبل الفنانين بمثل هذه المبادرات، وأن الفعاليات ستستمر على مدار العام.

وفي ختام حديثها، أعربت الوزيرة عن امتنانها وتقديرها للفنان الكبير محمد منير الذي شارك في الحفل رغم معاناته من بعض المشاكل الصحية، وأنه أبهر الجمهور بصوته وأدائه، وأنها تتمنى له الشفاء العاجل والعودة للساحة الفنية بكل قوة.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ليالي سعودية مصرية دار الاوبرا صالة التحرير هيئة الترفيه السعودية تركى ال الشيخ لفنانين المصريين والسعوديين محمد منير

الأكثر قراءة

وثائق العبور العظيم.. «الخطة سلامة».. أخطر عمليات الخداع السياسى فى حرب أكتوبر

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟