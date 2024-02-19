وزيرة الثقافة توجه رسالة خاصة لـ محمد منير بعد حفل الأوبرا (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن حفل ليال سعودية مصرية الذي أقيم مؤخرا بدار الأوبرا المصرية يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين.

وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنها توافقت مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تنظيم حفلات فنية مشتركة بين الفنانين المصريين والسعوديين، وأن هناك إقبالا وترحيبا من قبل الفنانين بمثل هذه المبادرات، وأن الفعاليات ستستمر على مدار العام.

وفي ختام حديثها، أعربت الوزيرة عن امتنانها وتقديرها للفنان الكبير محمد منير الذي شارك في الحفل رغم معاناته من بعض المشاكل الصحية، وأنه أبهر الجمهور بصوته وأدائه، وأنها تتمنى له الشفاء العاجل والعودة للساحة الفنية بكل قوة.