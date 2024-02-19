"فى 48 ساعة فقط".. وزيرة الثقافة تكشف كواليس تجهيزات حفل دار الأوبرا

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الحفل الذي أقيم بالأمس، بعنوان "ليال مصرية سعودية" بدار الأوبرا المصرية، جاء بشكل مفاجئ للغاية، حيث لم يكن من المخطط إقامته في ذلك الموعد، وذلك الأمر كان اقتراح من المستشار تركي آل الشيخ، الذي كان متحمسا للغاية لإقامتها في ذلك التوقيت.

وأضافت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحفل لم يكن مرتب إطلاقًا، وتم تجهيزه في أقل من 48 ساعة، كما أن جميع العاملين في الأوبرا والمنظمين القادمين من السعودية استجابوا سريعًا لتجهيزه في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت، أن جميع الفنانين والمطربين الذين حضروا حفل الأمس، كانوا في غاية السعادة ومرحبين للغاية بهذه الفعالية المختلفة، وكانت هناك حالة كبيرة من الحماس، والتي شجعتنا على ما هو قادم.